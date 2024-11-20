彰化縣9千高三生轉大人 將獲贈扇形車庫圖案時尚斜背包

青年學生「轉大人」，彰化縣政府今年成年禮活動，將贈送給全縣9015位高三生，一個設計有彰化「扇形車庫」圖樣意象的「時尚斜背包」，象徵著扇庫的火車頭，如同學子將踏出起點，對未來的人生衝衝衝。

彰化縣政府今天在彰化市N型未來學院的戶外廣場，為彰化縣2024成年禮活動宣傳，縣長王惠美說，因以往縣府舉辦成年禮的活動名額有限，許多學子無法參與，今年縣府特別為全縣9015位高三生精心準備了成年禮，主題是以「夢想飛翔 18尚青」為主題，選用青年最愛的「時尚斜背包」做為成年禮品，近期將分送至縣內各高中職學校。

王惠美說說，「時尚斜背包」顏色是以男女皆百搭的卡其色，設計圖像則以彰化獨有百年歷史的扇形車庫意象為主，扇形車庫象徵著火車頭、象徵學子將踏出起點、未來的人生衝衝衝，並以「夢想、奮發、堅持、挑戰、冷靜」等激勵話語為核心元素，提醒學子在追夢路上保持冷靜與堅定，勇敢接受挑戰及承擔責任，激勵青年在人生旅程中勇於追夢、不懼挑戰，逐步實現自我成長。

在今天的成年禮宣傳活動中，王惠美、與會貴賓與國立員林崇實高工及國立秀水高工學生，以象徵成年挑戰的「18蹲」動作完成成年禮，象徵邁向成年的勇氣與決心，王惠美也親自為每位學子背上專屬成年禮紀念包，鼓勵他們帶著勇氣與夢想，邁向人生新階段。