快訊

北分署霸凌案 勞長何佩珊情緒崩潰：將向政院請辭

拜登再開綠燈！批准供烏反步兵地雷 阻俄軍在烏東推進

花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治

日本熊本縣益城町議會訪中市府 盼台企前往設廠

中央社／ 台中20日電

日本熊本縣益城町議會議長中川公則今天率團拜會台中市政府，市府副秘書長林育鴻盼雙方多交流；由於台積電在熊本縣設廠，日參訪團也希望吸引台灣企業前往益城町設廠。

中川公則率隊拜會台中市政府，由林育鴻代表接待，訪團此行預定拜會大甲區公所，參訪鐵砧山及文昌祠等，並了解有大甲聖人之稱、出生於熊本縣上益城郡津森村的日籍教師志賀哲太郎事蹟。

林育鴻表示，台中市與日本各地交流友好，往來熱絡，市府將繼續努力，近年因台積電於熊本設廠，雙方日益密切，市長盧秀燕特別指示與熊本縣行政區多交流，中川公則第一次來台中，盧秀燕責成大甲區長顏金源提供導引。

中川公則指出，去年與大甲區簽署友好交流協定，感謝市府協助，益城町立津森小學也與大甲國小進行交流，相信國際交流對學童未來成長能帶來助益；益城町於2016年在熊本大地震受到傷害，感謝台灣善款及鼓勵，今年4月台灣東部發生地震，也向罹難者致哀並向受災者致上慰問之意。

益城町與大甲區簽署友好交流協定，參訪團這次也希望了解志賀哲太郎事蹟並追悼，實地認識其全力推動教育的大甲區及感受當地人文風氣，有助於推動各項交流；由於台積電在益城町隔壁的菊陽町設廠營運，讓熊本掀起台灣旋風，也期待吸引台灣企業至益城町設廠。

顏金源提到，大甲區與益城町因為日籍教師志賀哲太郎產生緣分，有大甲聖人之稱的志賀哲太郎出生於熊本縣上益城郡津森村，因戰亂移居大甲，並擔任大甲公學校（現為大甲國民小學）代用教員，大甲區公所感念其為大甲教育付出，保留其教學遺品及遺照等於文昌祠中供後人緬懷，盼緣分綿延下去。

台中市 台積電 熊本

延伸閱讀

戀愛與性生活滿意度調查 日本吊車尾、哥倫比亞與秘魯並列第一

赴日本加油機票難求 陳世凱：盡力協調放大機型

日本碳權交易訂2027年度上路 擬納逾300家企業

日本派首相輔佐官訪美 盼接觸川普陣營

相關新聞

世棒12強東京複賽 中市23、24日中市府前廣場直播

「2024年世界12強棒球錦標賽」中華隊前進東京四強複賽，中市府為23、24日在台灣大道府前廣場直播賽事。

埔里镇水源地建廢棄物掩埋場 上千頃茭白筍田擔心汙染

南投縣埔里鎮麒麟里有業者申請興建廢棄物掩埋場，面積將近25公頃，因位處灌溉水源地，掩埋物包括事業廢棄物及焚燒後的飛灰，縣...

秋颱太多彰化紅龍果受不了 產量少又平價農民歎歹年冬

今年秋颱接力生成，無論有沒有登台，外圍環流不是風大就是下雨，彰化縣紅龍果受重創減產至少三成，量少卻沒帶動價格上揚，時序入...

台中「萌兔專區」全台唯一 愛兔人士：他國人士羡慕應多推廣

台中市設在中正公園裡的「萌兔專區」專為寵物兔打造，昨天卻發生有市民想帶著哈士奇狗進入，被人勸阻後，狗主人一度與勸阻者發生...

彰化縣9千高三生轉大人 將獲贈扇形車庫圖案時尚斜背包

青年學生「轉大人」，彰化縣政府今年成年禮活動，將贈送給全縣9015位高三生，一個設計有彰化「扇形車庫」圖樣意象的「時尚斜...

王惠美視察和美番雅溝五期工程 要求明年4月如期完工

今年7月凱米颱風帶來的豪雨，造成鹿港、和美地區大淹水，彰化縣長王惠美今天上午視察總經費1.1億元的和美鎮番雅溝排水幹線第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。