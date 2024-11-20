日本熊本縣益城町議會訪中市府 盼台企前往設廠

日本熊本縣益城町議會議長中川公則今天率團拜會台中市政府，市府副秘書長林育鴻盼雙方多交流；由於台積電在熊本縣設廠，日參訪團也希望吸引台灣企業前往益城町設廠。

中川公則率隊拜會台中市政府，由林育鴻代表接待，訪團此行預定拜會大甲區公所，參訪鐵砧山及文昌祠等，並了解有大甲聖人之稱、出生於熊本縣上益城郡津森村的日籍教師志賀哲太郎事蹟。

林育鴻表示，台中市與日本各地交流友好，往來熱絡，市府將繼續努力，近年因台積電於熊本設廠，雙方日益密切，市長盧秀燕特別指示與熊本縣行政區多交流，中川公則第一次來台中，盧秀燕責成大甲區長顏金源提供導引。

中川公則指出，去年與大甲區簽署友好交流協定，感謝市府協助，益城町立津森小學也與大甲國小進行交流，相信國際交流對學童未來成長能帶來助益；益城町於2016年在熊本大地震受到傷害，感謝台灣善款及鼓勵，今年4月台灣東部發生地震，也向罹難者致哀並向受災者致上慰問之意。

益城町與大甲區簽署友好交流協定，參訪團這次也希望了解志賀哲太郎事蹟並追悼，實地認識其全力推動教育的大甲區及感受當地人文風氣，有助於推動各項交流；由於台積電在益城町隔壁的菊陽町設廠營運，讓熊本掀起台灣旋風，也期待吸引台灣企業至益城町設廠。

顏金源提到，大甲區與益城町因為日籍教師志賀哲太郎產生緣分，有大甲聖人之稱的志賀哲太郎出生於熊本縣上益城郡津森村，因戰亂移居大甲，並擔任大甲公學校（現為大甲國民小學）代用教員，大甲區公所感念其為大甲教育付出，保留其教學遺品及遺照等於文昌祠中供後人緬懷，盼緣分綿延下去。