歌劇導演曾道雄11/30返鄉音樂會 獻演「彰化頌歌」
出生於彰化的歌劇導演曾道雄，將於30日舉辦返鄉音樂會，千張免費入場券開放索取，3天就搶光；他特別編寫「彰化頌歌」於當天演出，並捐出珍藏音樂CD進行抽獎。
彰化市公所今天舉行「台灣歌劇之父曾道雄返鄉音樂會」記者會，1939年出生的曾道雄離開彰化已60年，表演足跡遍及美國、亞洲、歐洲各地，11月30日晚間7時至9時將在彰化高中雨賢館達成他舉辦返鄉音樂會願望。
曾道雄特別以羅西尼「塞維亞的理髮師」終曲，將彰化景觀與古蹟填入歌詞中，量身訂做編寫「彰化頌歌」，成為彰化人專屬作品。
曾道雄致詞時表示，返鄉音樂會將帶來宗教歌曲、歌劇選粹與舞蹈等，演出曲目除「彰化頌歌」外，他精心挑選11首歌曲以及3支舞蹈，由他親自為大眾導聆，深入體會歌曲意境。
彰化市長林世賢說，曾道雄是彰化子弟登上國際文化藝術舞台典範，30日是一場國際級音樂會，讓大家不用花錢就能近距離聆聽大師作品。
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