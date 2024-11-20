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王惠美視察和美番雅溝五期工程 要求明年4月如期完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府動用1.1億元經費，正在辦理和美鎮番雅溝排水幹線第五期改善及橋梁工程，預定明年4月完工，期有效改善和美大霞及嘉犁里一帶的淹水問題。 圖／縣府提供
彰化縣政府動用1.1億元經費，正在辦理和美鎮番雅溝排水幹線第五期改善及橋梁工程，預定明年4月完工，期有效改善和美大霞及嘉犁里一帶的淹水問題。 圖／縣府提供

今年7月凱米颱風帶來的豪雨，造成鹿港、和美地區大淹水，彰化縣長王惠美今天上午視察總經費1.1億元的和美鎮番雅溝排水幹線第五期改善及橋梁工程，除要求如期如質在明年4月完工，並表示未來還有第六期工程，期有效改善和美大霞及嘉犁里一帶的淹水問題。

王惠美說，和美番雅溝排水位於彰化平原，先天地勢平坦排水不易，近年極端氣候影響下，番雅溝現況橋梁及渠道通水斷面不足，易導致淹水災情，尤其番雅溝排水第五期改善工程範圍，從彰和路三段大霞橋開始，至嘉佃路嘉佃橋止，現況護岸多為土坡型式，且護岸及橋梁寬度不足，形成排水瓶頸，易造成和美地區附近淹水。

王惠美說，縣府爭取中央補助8083萬元，並配合縣款2022萬元，共計1億105萬元，辦理番雅溝排水第五期改善工程，將改善3座橋梁，包括大霞2號橋、嘉佃橋、無名橋，以及兩側護岸總計長度940公尺，且拓寬排水寬度至10.5到13公尺，以強化通洪能力，工程已在今年4月10日開工，預定明年7月3日完工，盼如期如質完工。

和美鎮長林庚壬表示，感謝王惠美縣長支持，這幾年不斷投入經費來改善和美的排水系統，如去年發包的和美市區L幹線，改善和美消防隊前面常淹水問題，此次再動用1.1億元改善番雅溝排水系統第五期改善工程，期盼 第6期也早工動工，讓番雅溝排水系統可以趕快完工，有效改善和美地區的淹水問題，提升居民的生活品質。

彰化縣政府動用1.1億元經費，正在辦理和美鎮番雅溝排水幹線第五期改善及橋梁工程，預定明年4月完工，期有效改善和美大霞及嘉犁里一帶的淹水問題。 圖／縣府提供
彰化縣政府動用1.1億元經費，正在辦理和美鎮番雅溝排水幹線第五期改善及橋梁工程，預定明年4月完工，期有效改善和美大霞及嘉犁里一帶的淹水問題。 圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（左3）今天上午視察總經費1.1億元的和美鎮番雅溝排水幹線第五期改善及橋梁工程，要求如期如質在明年4月完工。 記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左3）今天上午視察總經費1.1億元的和美鎮番雅溝排水幹線第五期改善及橋梁工程，要求如期如質在明年4月完工。 記者劉明岩／攝影

橋梁 淹水 王惠美

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