王惠美視察和美番雅溝五期工程 要求明年4月如期完工

今年7月凱米颱風帶來的豪雨，造成鹿港、和美地區大淹水，彰化縣長王惠美今天上午視察總經費1.1億元的和美鎮番雅溝排水幹線第五期改善及橋梁工程，除要求如期如質在明年4月完工，並表示未來還有第六期工程，期有效改善和美大霞及嘉犁里一帶的淹水問題。

王惠美說，和美番雅溝排水位於彰化平原，先天地勢平坦排水不易，近年極端氣候影響下，番雅溝現況橋梁及渠道通水斷面不足，易導致淹水災情，尤其番雅溝排水第五期改善工程範圍，從彰和路三段大霞橋開始，至嘉佃路嘉佃橋止，現況護岸多為土坡型式，且護岸及橋梁寬度不足，形成排水瓶頸，易造成和美地區附近淹水。

王惠美說，縣府爭取中央補助8083萬元，並配合縣款2022萬元，共計1億105萬元，辦理番雅溝排水第五期改善工程，將改善3座橋梁，包括大霞2號橋、嘉佃橋、無名橋，以及兩側護岸總計長度940公尺，且拓寬排水寬度至10.5到13公尺，以強化通洪能力，工程已在今年4月10日開工，預定明年7月3日完工，盼如期如質完工。