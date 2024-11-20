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彰化孔廟50年榕樹染病難治將移除 24日誦詩弦歌送別

中央社／ 彰化20日電

國定古蹟彰化孔子廟櫺星門東側，1棵樹齡約50年榕樹受到病蟲害感染有傾倒之虞，彰化縣政府文化局考量公共安全決予移除，將於24日誦詩弦歌送別，藉以表達敬意與感激。

文化局今天透過新聞稿指出，榕樹樹齡約50年，高大枝幹、碩大樹冠與孔子廟莊嚴氛圍相映成趣，吸引眾多來訪者駐足欣賞，但老榕受病蟲害感染，經防治仍無法根治。

樹木專家會勘評估，這棵榕樹非屬彰化縣列管珍貴老樹，主莖幹受病菌感染有一大面積腐朽，長達2公尺，且內部持續腐朽，又有白蟻，應優先考慮移除以避免無預警倒伏。

文化局考量榕樹所處位置為國定古蹟彰化孔子廟，屬於彰化縣珍貴重要文化資產且參觀民眾多，為顧及保護文化資產建築物及民眾人身安全，將依專家學者建議予以移除。

文化局表示，移除榕樹令人不捨，將在24日下午2時至4時舉辦「送別老樹迎新綠」生命教育活動，邀請文學家林武憲為此創作「送別老榕樹」詩文，並親臨現場朗誦為榕樹送別。

此外，彰化市民生國民小學音樂班、泰和國民小學合唱團、彰化藝術高級中學、彰化女子高級中學等學生將以樂聲、歌聲表達對榕樹敬意，同時也為未來新樹成長祈福；榕樹移除後，木材將再利用製成鑰匙圈。

國定古蹟 文化局

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