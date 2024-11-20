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有人帶狗硬闖 台中「萌兔專區」玩得不開心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市中正公園的「萌兔專區」入口寫有相關規定。圖／取自threads___imemily
台中市中正公園的「萌兔專區」入口寫有相關規定。圖／取自threads___imemily

台中市設在北區中正公園裡的「萌兔專區」是專為寵物兔打造，民眾可以帶著家中的寶貝兔到專區運動。但昨天卻發生有市民想帶著哈士奇狗進入，被人勸阻後，狗主人一度與勸阻者發生互嗆和相互錄影的紛爭。雖然狗兒最終未進區內，但勸阻者後來把經過貼上網，引起不少討論，顯示萌兔專區確有不少狗主未遵守規定。

網友說，狗的糞便或氣味會讓兔子不安。還有網友說，兔子是纖細敏感的動物，牠們膽子小，打雷都會被嚇死更何況犬隻有狩獵天性，一個前撲一聲吼叫，兔子可能當場往生。另也有網友說，他的兔子就是被哈士奇狗咬死的。顯示萌兔專區確有不少狗主未遵守規定，導致兔子玩得不安，兔子主人也不高興。

市府運動局上午說，為打造友善寵物環境及考量不同種類寵物需求，去年4月與建設局合作，打造寵物兔子遊戲公園，並於現場公告使用規定，如有民眾帶狗闖入，將予以勸導，後續也將加強宣導使用規範。

運動局代理局長游志祥說，目前萌兔專區是委外經營，但使用管則未訂罰則，因此民眾有闖入情形，僅能勸導。未來可以修訂使用規定，視情況予以裁罰。若專區內一時沒有管理人員，除了可打電話向市府反映，區內也設有監視錄影，可以事後追查。

建設局說，兔子專區依寵物特性區分為「已結紮公/母兔、未結紮母兔(A區)」及「未結紮公兔(B區)」2個區域，另也設置休憩涼亭及清洗區供飼主運用，提醒市民應遵守場地使用規範，共同維護台中市寵物友善空間。

台中市昨天有市民想帶著哈士奇狗進入「萌兔專區」，被人勸阻後拿起手機互嗆並錄影。圖／取自threads___imemily
台中市昨天有市民想帶著哈士奇狗進入「萌兔專區」，被人勸阻後拿起手機互嗆並錄影。圖／取自threads___imemily

寵物 結紮

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