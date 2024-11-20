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台灣好行跑水求財線推扭蛋 紫南宮提供神秘發財小禮

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
為行銷台灣好行「跑水求財」線，參山國家風景區特別打造「跑水款」及紫南宮「求財款」2種限量版扭蛋模型，當作紀念小物之一。圖／參山國家風景區提供
為行銷台灣好行「跑水求財」線，參山國家風景區特別打造「跑水款」及紫南宮「求財款」2種限量版扭蛋模型，當作紀念小物之一。圖／參山國家風景區提供

台灣好行「跑水求財」線，今年元旦正式通車後，擁有一票固定的死忠粉絲，參山國家風景區表示，為行銷這條號稱全台財運最旺的觀光路線，特別打造「跑水款」及紫南宮「求財款」2種造型，製作限量版扭蛋模型，當作旅程的紀念小物之一。

參山處長曹忠猷表示，台灣好行－跑水求財線以「節慶體驗（二水跑水）、廟宇文化（紫南宮求財）」作為路線亮點，加上串聯車籠埔斷層保存園區、田中與竹山老街等知名景點，自今年元旦開通以來，知名度逐漸打開，成功吸引許多外地觀光客前來搭乘。

同時，為方便民眾順遊彰化與南投的觀光景點，發車班次配合高鐵、台鐵時刻外，上月更推出2款跑水求財線旅遊套票，除當日無限搭乘好行專車，最低199元（約5.5折）的「午後時光」套票可暢享沿線物產；319元（約5.6折）的「療育體驗」套票還可在懷舊車站品嘗竹筒冰淇淋並體驗種子手作DIY。

曹忠猷說，借重台灣觀光代言人「喔熊組長」的魅力，設計跑水求財線的2大特色為扭蛋，讓紀念小物更具地方文化特色，即日起搭乘跑水求財線並填寫滿意度問卷，就可於終點站（高鐵彰化站旅服中心或員林客運竹山站）轉蛋1次試手氣，更有機會轉到紫南宮提供的神秘小禮，購買「跑水求財線」好行套票，還可憑紙本票券再轉1次，讓遊客乘車沾財氣好運帶回家外，扭蛋限量3000顆，送完為止。

參山處並表示，跑水求財線目前有微調班次時刻表，目前每日來回共計4班車，高鐵彰化站發車時間為10:00、11:50；竹山站發車時間為08:20、13:40，無障礙車輛採預約制，如需預約請電洽員林客運04-8320320，目前持電子票證搭乘台灣好行更享半價優惠，優惠至明年8月31日。

參山國家風景區為鼓勵民眾搭乘前往竹山紫南宮求財運，即日起推出2款最低僅199元的超值套票。記者黑中亮／攝影
參山國家風景區為鼓勵民眾搭乘前往竹山紫南宮求財運，即日起推出2款最低僅199元的超值套票。記者黑中亮／攝影
為行銷台灣好行「跑水求財」線，參山國家風景區特別打造「跑水款」及紫南宮「求財款」2種限量版扭蛋模型，當作紀念小物之一。圖／參山國家風景區提供
為行銷台灣好行「跑水求財」線，參山國家風景區特別打造「跑水款」及紫南宮「求財款」2種限量版扭蛋模型，當作紀念小物之一。圖／參山國家風景區提供
為行銷台灣好行「跑水求財」線，參山國家風景區特別打造「跑水款」及紫南宮「求財款」2種限量版扭蛋模型，當作紀念小物之一。圖／參山國家風景區提供
為行銷台灣好行「跑水求財」線，參山國家風景區特別打造「跑水款」及紫南宮「求財款」2種限量版扭蛋模型，當作紀念小物之一。圖／參山國家風景區提供

彰化 扭蛋 紫南宮

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