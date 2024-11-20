彰化孔廟東側老榕因病將移植 地方建議西側同時補植

國定古蹟彰化孔子廟櫺星門前左右各栽種有一棵榕樹，樹冠美觀而莊嚴，但2008年前孔子誕辰當天，西側榕樹遭薔蜜颱風吹倒迄今未補植，東側另棵50歲老榕也遭病蟲害腐朽，影響安全，文化局將移植，訂本月24日下午舉辦「送別老樹迎新綠」生命教育活動。

彰化孔廟西側榕樹被颱風吹倒未補植，改立「彰化孔子廟」碑，與東側榕樹未能對稱，常引起文化界人士討論。彰化文史工作者蔣敏全說，台灣宮廟建築兩側幾乎都會植樹，是基於陰陽調和的平衡概念，視覺也更加美麗，連台南府城孔廟兩則也植有兩棵老榕，建議在移植彰化孔廟東側榕樹的同時，西側應補植榕樹。

彰化縣文化局長張雀芬回應說，會勘時，沒有討論西側榕樹補植問題，文化局會再資詢文化部意見。

彰化文化局指出，佇立半世紀的彰化孔子廟櫺星門東側的老榕樹，它高大枝幹和碩大樹冠，與孔子廟莊嚴氛圍相映成趣，吸引著眾多來訪者駐足欣賞，卻因老榕主莖幹受病菌感染有一大面積腐朽，長達兩公尺，且內部腐朽仍繼續進行中，又有發現白蟻孳生，專家學者建議應優先考慮移除。

文化局表示，這棵雖然非屬彰化縣列管珍貴老樹榕樹，為避免榕樹無預警倒伏的高度危險性，文化局考量榕樹所處位置為國定古蹟彰化孔子廟，為彰化縣珍貴重要文化資產，參觀民眾絡繹不絕，為顧及保護文化資產建築物及出入行人人身安全，將依專家學者建議予以移除。

雖然移除老榕樹令人不捨，文化局特別舉辦一場「送別老樹迎新綠」生命教育活動，邀請文學家林武憲為老榕樹創作「送別老榕樹」詩文，林武憲也將親臨現場朗誦為老樹送別。