台中最Chill閱讀野餐 書市多元活動加映「大俠梅花鹿」

台中市一年一度生活好書福市集來囉！11月23日下午2時在北屯區四張犁農村公園登場，活動豐富多元，包括闖關遊戲、故事劇表演、小小愛書人、二手好物交換、戶外瑜珈體驗等，戶外放映電影，親子共度最放鬆隨性閱讀好時光。

台中市立圖書館館長曾惠君表示，生活好書福市集每年吸引人潮參加，今年特別推出戶外閱讀服務，現場設置帳篷與懶骨頭，還有館員特別挑選的主題書袋借閱服務，鼓勵一起來野餐，享受在大自然、公園草地上閱讀的悠閒時光；晚上6點，播放台語經典電影「大俠梅花鹿」，感受不一樣的夜間閱讀氛圍。

今年市集活動由國立台中教育大學熱舞社熱力開場，隨後由社區團體、TH4 Plus人聲樂團、意啟故事劇團與雲林縣虎尾國中布袋戲團輪番登場，演出不間斷，還有超過30個攤位，並安排戶外瑜珈等體驗活動。

完成闖關任務可兌換DIY體驗券，還能參加抽獎，豐富獎品包括禮券、閱讀代言人楊勇緯柔道抱枕、瑜伽墊等好禮。現場還設有拍貼機，讓民眾留下美好回憶。

中市圖說明，市集推出「免廢交換所」，邀請民眾攜帶閒置的二手好物到現場交換，此外市集限定借閱活動，持個人或家庭借閱證到總館服務台，借10本書並扣閱讀點數30點，即可兌換TCOD台中原創家事手工皂一個，換完為止。

2024台中閱讀節持續到12月，更多的活動訊息上官網（https://gov.tw/dEy）查詢。