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清水服務區 長者拄杖爬樓梯

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
國道清水服務區改裝後，上周五起試營運。但因無障礙坡道位置太隱密，長者撐拐杖爬樓梯，相當不友善。記者游振昇／攝影
國道清水服務區改裝後，上周五起試營運。但因無障礙坡道位置太隱密，長者撐拐杖爬樓梯，相當不友善。記者游振昇／攝影

國道清水服務區全面改裝，上周五起試營運。但記者直擊現場，無障礙坡道太隱密，電梯也不好找，眼見長者拄著拐杖爬樓梯，家長費力抬娃娃車上下樓，相當不友善。高公局表示，將放大現場標示，有缺失會請廠商改善。

清水服務區堪稱「國道金雞母」，營業額為各服務區最高，改裝後首個周日就達500萬元，人潮強強滾。記者18日上午11時20分直擊，許多車輛在找停車位，幾乎停滿9成，服務區賣場全新打造，通往賣場的標示很清楚，但現場無障礙通路標示小，不容易察覺。

記者直擊，現場有不少親子族群，許多父母推著娃娃車，站在一、二樓的樓梯間，現場沒有無障礙坡道，有爸爸單手抬起娃娃車爬樓梯，也有夫妻一人抬前、一人抬後費力前進；有長者在孩子攙扶下，拄著拐杖辛苦下樓梯。

有遊客說，樓梯雖不長，對不方便的人很累又吃力。記者發現，無障礙坡道位於入口處左側，需繞過手扶梯才看得到，標示小、也不清楚，人潮一多就被擋住。

有現場服務員說，今年3月服務區內部整修，櫃位移到臨時賣場，生意不好，上周五試營運後，每天都有人潮，忙到幾乎沒時間上廁所；據了解，新服務區整修後，周六、日營業額衝到4、500萬元，預計12月14日正式啟用。

高公局中區養護工程分局表示，清水服務區改裝後仍在試營運，有缺失會請營運業者調整改善；針對無障礙坡道標示不清楚，將加大標示，務必讓需要的人能醒目看見。

娃娃 賣場 高公局

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