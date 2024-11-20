中市警反詐廣告 動用67萬預備金

台中警察局在台灣大道、朝富路口，花67.7萬租製廣告牆宣傳反詐「麥鐵齒」，提醒市民不要加入「保證獲利」、「穩賺不賠」投資群組，恐入陷阱。警局表示，經費從局長第一預備金支應，但基層與民代反應不一。

有市民表示，看板位於台灣大道往西向可見，但路口處被路樹遮蔽，車輛停等時看不見，往東向車流看不見，可能只有對面的行人能看得清楚，廣告效果打折扣。

中市警局指出，因市民接收訊息管道多元，選定在西屯交通要道大刊廣告，廣告牆高約13公尺，寬約10公尺，目的就是要吸引民眾目光，提高警覺。

市警局反詐廣告動用預備金，各界反應不一。有警員認為，設置地點雖屬交通要道，但街頭廣告林立，是否吸睛達到阻詐效果，有待商榷；花公帑後如何評估效益？廣告內容傳輸「觀念」，不像商品可用業績評估成效，建議把資源作更好運用。

有警員指出，不論警政署或各地警局，反詐宣導廣告鋪天蓋地，國人被詐金額仍屢創新高，可見砸錢買廣告，已非對付詐騙有效手段。

不過，國民黨議員張瀞分說，警方動用局長第一預備金，選定車潮人潮密集的台灣大道、朝富路口登廣告反詐，新手法已引起各界注意，就有廣告、宣傳效果。

民進黨議員張芬郁說，中市今年前10月發生2萬5409件詐騙案，金額超過128.9億元，防詐刻不容緩。她強調，警局作反詐廣告立意很好，但能否減少民眾被騙？須持續追蹤，強化反詐意識，才不會花大錢事倍功半。

台中市警局統計，統計到10月，今年平均每小時發生3.48件詐欺案、平均每件財損176萬元，詐騙案以「假投資」財損金額最高。局長李文章說，詐騙像病毒無孔不入，凡標榜高獲利，必定有高風險。

市警局舉例，今年7月獲報，有退休老闆誤信投資廣告，短短3個月投入2400多萬元，對方不斷要求繳保證金，當事人才驚覺受騙，刊登大幅廣告吸引注意，即呼籲市民不要過度自信，別以為自己不會被騙。