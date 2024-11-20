聽新聞
0:00 / 0:00

中市警反詐廣告 動用67萬預備金

聯合報／ 記者陳宏睿陳秋雲／台中報導
台中市警局動用局長第一預備金，花費67萬餘元，在西屯區要道刊登反詐廣告。記者陳宏睿／攝影
台中市警局動用局長第一預備金，花費67萬餘元，在西屯區要道刊登反詐廣告。記者陳宏睿／攝影

台中警察局在台灣大道、朝富路口，花67.7萬租製廣告牆宣傳反詐「麥鐵齒」，提醒市民不要加入「保證獲利」、「穩賺不賠」投資群組，恐入陷阱。警局表示，經費從局長第一預備金支應，但基層與民代反應不一。

有市民表示，看板位於台灣大道往西向可見，但路口處被路樹遮蔽，車輛停等時看不見，往東向車流看不見，可能只有對面的行人能看得清楚，廣告效果打折扣。

中市警局指出，因市民接收訊息管道多元，選定在西屯交通要道大刊廣告，廣告牆高約13公尺，寬約10公尺，目的就是要吸引民眾目光，提高警覺。

市警局反詐廣告動用預備金，各界反應不一。有警員認為，設置地點雖屬交通要道，但街頭廣告林立，是否吸睛達到阻詐效果，有待商榷；花公帑後如何評估效益？廣告內容傳輸「觀念」，不像商品可用業績評估成效，建議把資源作更好運用。

有警員指出，不論警政署或各地警局，反詐宣導廣告鋪天蓋地，國人被詐金額仍屢創新高，可見砸錢買廣告，已非對付詐騙有效手段。

不過，國民黨議員張瀞分說，警方動用局長第一預備金，選定車潮人潮密集的台灣大道、朝富路口登廣告反詐，新手法已引起各界注意，就有廣告、宣傳效果。

民進黨議員張芬郁說，中市今年前10月發生2萬5409件詐騙案，金額超過128.9億元，防詐刻不容緩。她強調，警局作反詐廣告立意很好，但能否減少民眾被騙？須持續追蹤，強化反詐意識，才不會花大錢事倍功半。

台中市警局統計，統計到10月，今年平均每小時發生3.48件詐欺案、平均每件財損176萬元，詐騙案以「假投資」財損金額最高。局長李文章說，詐騙像病毒無孔不入，凡標榜高獲利，必定有高風險。

市警局舉例，今年7月獲報，有退休老闆誤信投資廣告，短短3個月投入2400多萬元，對方不斷要求繳保證金，當事人才驚覺受騙，刊登大幅廣告吸引注意，即呼籲市民不要過度自信，別以為自己不會被騙。

廣告 詐騙

延伸閱讀

台中市警局長李文章用預備金 花67萬掛廣告「麥鐵齒」

國泰世華銀阻詐 績效優異

行人地獄？台中人行道堪比障礙賽「4成不合格」 市府說話了

台中全面汰換路燈…忘了照明不足道路？市府說話了

相關新聞

中市警反詐廣告 動用67萬預備金

台中警察局在台灣大道、朝富路口，花67.7萬租製廣告牆宣傳反詐「麥鐵齒」，提醒市民不要加入「保證獲利」、「穩賺不賠」投資...

簡景賢猝死辦公室 南投草屯鎮長須補選

南投草屯鎮長簡景賢前晚11時許，被司機發現躺在辦公室休息室內，一動也不動沒反應，嚇得司機通報警消，救護到場確認已無生命跡...

清水服務區 長者拄杖爬樓梯

國道清水服務區全面改裝，上周五起試營運。但記者直擊現場，無障礙坡道太隱密，電梯也不好找，眼見長者拄著拐杖爬樓梯，家長費力...

南投草屯鎮長將補選…藍綠備戰 他可能改寫政治版圖

南投草屯鎮長簡景賢昨深夜猝逝，因任期未過半，依法將在3個月內完成補選，卻也讓原本應該在2026年登場的草屯鎮長之爭提前開...

監視器抓亂丟垃圾 彰化今年已開罰千件破百萬元

天眼在此！彰化市、員林市等收垃圾的定點以往經常在非收垃圾時間被亂丟垃圾，環保局及公所均加設路口監視器取締，才揭止亂丟歪風...

彰化兩鄉鎮的道路龜裂不平 縣府投入2千萬元30天後改善

彰化縣溪州鄉聖天宮旁的三西路交叉路口及北斗鎮舜耕路，路面破損嚴重，三西路三不五時發生車禍，舜耕路行車顛簸，縣政府受理民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。