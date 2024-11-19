南投草屯鎮長將補選…藍綠備戰 他可能改寫政治版圖

南投草屯鎮長簡景賢昨深夜猝逝，因任期未過半，依法將在3個月內完成補選，卻也讓原本應該在2026年登場的草屯鎮長之爭提前開打，藍綠開始備戰，實力堅強的無黨籍簡賜勝也被點名，甚至看好恐撼動藍綠，改寫地方政治版圖。

草屯鎮於2008年突破10萬人，2015年時雖剩9.8萬人，同年彰化員林鎮升格為縣轄市，草屯躍升為「全台第一大鎮」。不過，受台中磁吸效應、少子化等影響，人口下滑，近年雖遭竹東鎮迎頭趕上，但草屯仍是南投縣內選舉的關鍵戰場。

近25年來的草屯鎮長選舉，歷屆鎮長藍綠輪替， 1998年由民進黨洪敦仁當選，且順利連任；2006年換成國民黨周信利，同樣連任，但因賄選當選無效；2011年補選，綠營洪國浩擊敗藍營簡景賢，2018年簡景賢當選，政治生態選人不選黨。

而簡景賢本屆連任後，2026年將屆滿2任，無法再連任，藍綠備戰，尤其南投縣目前是藍營執政，縣長許淑華2028還要爭取連任，草屯鎮長這一席，有掉不得的壓力，地方甚至也傳出有多個區域議員有意角逐，仍在持續協調布局。

沒想到，簡景賢昨深夜驟逝，提早牽動草屯鎮長之爭。據了解，現任議員中，國民黨李洲忠、唐曉棻等表達意願；民進黨則以蔡銘軒、前鎮長洪國浩等呼聲較高；實力堅強的無黨籍簡賜勝也被點名，甚至被看好將撼動藍綠，改寫地方政治版圖。

針對草屯鎮長補選是否已有合適人選，民眾黨南投縣黨部主委簡千翔表態，民眾黨不會派人參選；民進黨、國民黨縣黨部均表示，將徵詢黨內同志意願，並透過民調等機制推出黨內最強戰將，盡全力拿下鎮長寶座。