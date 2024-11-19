監視器抓亂丟垃圾 彰化今年已開罰千件破百萬元

天眼在此！彰化市、員林市等收垃圾的定點以往經常在非收垃圾時間被亂丟垃圾，環保局及公所均加設路口監視器取締，才揭止亂丟歪風，彰化縣環保局長江培根表示，今年因亂丟廢棄物被裁罰已有1256件，共裁罰154萬多元。

彰化市和員林市等鄉鎮市公所為方便有些上班族民眾不方便等垃圾車，而在上下班時間均設收垃圾定點，但這些定點也常在非收垃圾時間被亂丟垃圾，後來公所均加設路口監視器開罰，甚至公布亂丟民眾影音在清潔隊臉書，才讓亂丟民眾收斂。

彰化市以往被亂丟垃圾的熱點包括三民路市兒童公園、中正路2段彰安國中旁、仁愛東街清潔隊隊部、中興路南郭國小對面、德南路台鳳社區入口旁等，尤其在連假或颱風未收垃圾時間也常被亂丟，公所還得出動清潔隊員站崗勸導，搭配路口拍照取締。

員林市全市共設置15個定時垃圾清運定點，包括社區、公園及廟宇等地，但今年7月起環保局實施垃圾未做好分類就退運初期，亂丟歪風再起，民眾懶得做好分類就亂丟，清潔隊加強開罰。

遭隨意棄置的垃圾類型五花八門，常見有未分類的垃圾、資源回收物，甚至還曾出現健身器材和卡式爐等大型物品，其中以中山南路老人文華康活動中心、員林國中、靜修國小旁定點較嚴重，不僅影響市容整潔，也增加清潔隊員的負擔。

員林清潔隊長張道强表示，去年曾在山腳路一處與大村鄉交界的垃圾亂丟熱點連續二個月拍照取締，共開罰24件，後來該熱點棄置情況改善很多。

江培根表示，環保局也在全縣10個重要交通熱點設拍照監視器取締，取締項目包括有生活垃圾包、大型傢俱、農廢、事業廢棄物煙蒂、衛生紙、檳榔渣等，去年共裁罰1282件、罰款153萬多元，今年截至10月底已開罰1256件、罰金154萬多元。