彰化兩鄉鎮的道路龜裂不平 縣府投入2千萬元30天後改善

彰化縣溪州鄉聖天宮旁的三西路交叉路口及北斗鎮舜耕路，路面破損嚴重，三西路三不五時發生車禍，舜耕路行車顛簸，縣政府受理民眾陳情和民代建議，本（11）月底辦理發包，預計一個月後，將有安全路面供民眾通行。

縣政府工務處代理處長林孟弘和工務處團隊，到三西路、舜耕路的施工路段簡報，溪州鄉長江淑芬、北斗鎮長顏宏霖等地方首長和民代到場。工務處說明工程預計本月下旬陸續開工，工期30個日曆天，縣府施工團隊通盤檢討各處路口的標誌、標線，全力辦理改善道路各項作業，落實路平與路安等道路養護目標。

縣政府團隊勘查溪州鄉聖天宮旁的三西路交叉路口時，一名廖姓鄉民反映，這路口的路面有高低差，有水溝沒護欄，每年都會發生車禍，很感謝縣政府重視民眾行車安全來改善道路。

縣長王惠美表示，溪州鄉三西路為鄉道106線，聖天宮旁三西路是通往彰化埤頭鄉及雲林西螺鎮的最便捷路線，交叉路口的危險路段加裝護欄、改善高低落差及路面不平，因沿線有學校及社區，縣政府投入養護經費648萬元，一併改善中山路二段332巷到中央路二段，長約1800公尺寬全路幅，學校周邊將畫綠底白行穿線，保障行人與學童的安全。

北斗鎮舜耕路為鄉道182線，平日與假日的車流量都很大。縣議員劉淑芳表示，前一次路面修翻是在前縣長卓伯源任內，時隔十多年，當地民眾反映路面老舊破損、嚴重龜裂，她和當地民代都轉達民意，縣長王惠美獲縣議會支持編列預算改善路況。

王惠美說，改善範圍從台1線中山路至彰101線宮前街，長度約1480公尺，寬為全路幅，為紓解這個路段通往台1線左轉車流，車道瘦身也增加左轉附加儲車空間，以利路口轉向車輛可行駛順暢，另投入1121萬元讓管線單位辦理40處孔蓋下地，相關的管線須在道路改善工程開工前事先協調，要施做的趕快施做，道路完工後的兩年內不能開挖。