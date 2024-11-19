新社花海特展區 林務局推「台中里山」友善農特產

林業及自然保育署台中分署以「台中里山」為主題，進駐新社花海特展區，展現友善環境生產成果，展售多樣農特產品，推出土肉桂系列產品、黃喉貂人氣布偶。

2024新社花海暨國際花毯節現正展出中。林業保育署台中分署今天發布新聞稿指出，在新社花海特展區以台中里山為主題設置展售攤位，以台中里山的空拍地景，黑熊的食物青剛櫟果實與樹葉營造綠色雲海，加上泰雅族藤球點綴，搭配里山動物白鼻心、山羌、穿山甲等擺飾，讓民眾感受里山氛圍。

展區販售輔導農友通過里山標章、友善石虎標章及林下經濟等農特產品，當季的甜柿、椪柑、香米、糙米麩、段木香菇、土肉桂茶包禮盒及土肉桂夾心酥。還有多款人氣文創產品，如黃喉貂布偶吊飾、谷關七雄保溫瓶、雨傘。讓民眾認識里山，品嚐里山好物滋味。

林業保育署台中分署表示，民國106年起推動里山倡議，創立「台中里山」標章，與社區合作組成里山聯盟夥伴關係，包含傳統文化、生產、加工到生態旅遊與銷售業等不同面向，發展山村永續綠色經濟的生產地景，兼顧生物多樣性維護與資源永續利用，朝向人與自然和諧共存的目標邁進。