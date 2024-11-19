彰化溪州三西路、北斗舜耕路改善 12月底完工

彰化縣溪州鄉聖天宮旁路面高低落差大，且水溝沒護欄，易發生意外，北斗鎮舜耕路面嚴重破損影響行車安全；縣長王惠美今天率縣府團隊前往2處視察，預計12月底完成改善。

住在聖天宮附近的廖姓民眾說，溪州鄉三西路交叉路口地面有高低差，水溝沒有護欄很危險，他好幾次聽見路口有車禍碰撞聲，接著就有救護車載人送醫。

王惠美接受媒體聯訪時表示，三西路為鄉道106線，縣府將優先改善聖天宮旁交叉路口危險路段，改善高低落差及路面不平，並加裝護欄。

王惠美說，此路段為通往埤頭鄉及雲林縣西螺鎮最便捷路線，沿路有學校及社區，將一併改善中山路二段332巷至中央路二段，長約1800公尺，學校周邊將規劃綠底白色行穿線，以加強校園路口學童通行安全。

此外，王惠美指出，北斗鎮舜耕路為鄉道182線，平時及假日車流量都大，已老舊破損、嚴重龜裂，這次改善範圍從台1線中山路至宮前街，長約1480公尺；為紓解此路段往台1線左轉車流，採車道瘦身、增加左轉附加儲車空間方式改善。

縣府工務處表示，工程預計11月下旬陸續開工，工期為30日曆天，縣府團隊會全力辦理各項道路改善作業，落實路平及路安等道路養護目標，建構優良道路交通環境。