快訊

獨／雇員招考不公？員工爆工會理事兒觀摩場地、預先練習 台電回應了

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

彰化溪州三西路、北斗舜耕路改善 12月底完工

中央社／ 彰化19日電

彰化縣溪州鄉聖天宮旁路面高低落差大，且水溝沒護欄，易發生意外，北斗鎮舜耕路面嚴重破損影響行車安全；縣長王惠美今天率縣府團隊前往2處視察，預計12月底完成改善。

住在聖天宮附近的廖姓民眾說，溪州鄉三西路交叉路口地面有高低差，水溝沒有護欄很危險，他好幾次聽見路口有車禍碰撞聲，接著就有救護車載人送醫。

王惠美接受媒體聯訪時表示，三西路為鄉道106線，縣府將優先改善聖天宮旁交叉路口危險路段，改善高低落差及路面不平，並加裝護欄。

王惠美說，此路段為通往埤頭鄉及雲林縣西螺鎮最便捷路線，沿路有學校及社區，將一併改善中山路二段332巷至中央路二段，長約1800公尺，學校周邊將規劃綠底白色行穿線，以加強校園路口學童通行安全。

此外，王惠美指出，北斗鎮舜耕路為鄉道182線，平時及假日車流量都大，已老舊破損、嚴重龜裂，這次改善範圍從台1線中山路至宮前街，長約1480公尺；為紓解此路段往台1線左轉車流，採車道瘦身、增加左轉附加儲車空間方式改善。

縣府工務處表示，工程預計11月下旬陸續開工，工期為30日曆天，縣府團隊會全力辦理各項道路改善作業，落實路平及路安等道路養護目標，建構優良道路交通環境。

團隊 王惠美

延伸閱讀

影／鹿港馬拉松美食小吃端上補給站 選手大呼吃得好過癮

颱風康芮影響 彰化蕎麥等災損作物公告現金救助

蕭美琴回父親家鄉參觀彰化和美改造後穀倉 讚賞連連

彰化購抽出汽車大獎！得獎者彰化市吃燒烤 還有一輛車1月抽

相關新聞

彰化兩鄉鎮的道路龜裂不平 縣府投入2千萬元30天後改善

彰化縣溪州鄉聖天宮旁的三西路交叉路口及北斗鎮舜耕路，路面破損嚴重，三西路三不五時發生車禍，舜耕路行車顛簸，縣政府受理民眾...

改善台中山、海線5處道路工程 江啟臣今天帶隊會勘

立法院副院長江啟臣今天邀交通部公路局、台中市建設局和台中市議員李文傑等單位和民代、在大甲區、大安區、外埔區、豐原區與潭子...

響應世界廁所日 縣長許淑華打掃南投公廁籲營造友善空間

南投縣長許淑華今天到九九峰動物樂園打掃公共廁所，她表示，清潔衛生從廁所做起，維護廁所清潔能降低疾病傳播風險，也為遊客提供...

南投草屯鎮長簡景賢父喪還沒對年就驟逝 家屬不敢讓88歲母知曉

南投草屯鎮長簡景賢昨猝逝，享壽65歲。簡景賢原服務於電信界，因熱心公共事務，20多年前轉戰政壇，曾2度參選鎮長失利，20...

草屯鎮長簡景賢驟逝 投檢相驗死因為自然死亡

草屯鎮長簡景賢昨天過世，享壽65歲，地方首長及民意代表今天陸續到靈堂致哀，展現簡景賢好人緣；台灣南投地方檢察署今天相驗，...

水公司台中4工程完工 各區逐步復水 潭子已有2、3成水壓

台灣自來水公司第四區管理處為在台中市進行4項改善送水品質工程，預計昨天上午10時起至今天晚上10時停水36小時。但據四區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。