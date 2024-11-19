改善台中山、海線5處道路工程 江啟臣今天帶隊會勘

立法院副院長江啟臣今天邀交通部公路局、台中市建設局和台中市議員李文傑等單位和民代、在大甲區、大安區、外埔區、豐原區與潭子區等5處道路改善工程會勘，江啟臣說，好的道路品質可減少車禍，讓台中逐步打造成為「道路友善城市」。

立法院副院長江啟臣表示，路平是城市發展的基本要素，也是市民最容易接觸到的建設，大台中幅員廣大，主要幹道總長度就超過4000公里，在資源有限的前提下，如何有效整合資源，分階段改善各個區域的道路狀況，進而提升行人、車輛的安全性與用路品質非常重要。

江啟臣表示，在市議員李文傑、楊啓邦與多位市議員關心下，他也積極向交通部爭取經費，最終公路局核定補助5處改善工程，總經費8000萬元，公路局將補助4000萬元，可望改善大甲區如意路、大安區龜殼路、外埔區六分路、豐原與潭子區中89線等5個路段。

江啟臣說，海線部分共有4處改善工程，這些路段都是因為年久失修，路面重複補丁造成凹凸不平，地方反映已久卻始終苦無經費，他今天到大甲區會勘，要跟大家報告好消息，中央地方攜手合作，希望讓海線地區鄉親享受到更高品質的道路環境。

江啟臣表示，豐原潭子中89線道路改善，剛好位於豐原與潭子的交界，他和楊瓊瓔委員也非常關心，路段鄰近國道四號潭子交流道，車流量非常大，未來工程完工後，可望改善道路平整度，並提升用路安全。

台中市建設局陳建權總工程司表示，感謝江啟臣副院長協助向公路局爭取經費，也謝謝公路局的支持。豐原與潭子路段工程經費約4000萬、大甲區如意路工程經費1700萬、大安區龜殼路工程經費900萬、外埔區六分路工程經費合計1400萬，會在年後開工，工期預計180日曆天。

李文傑議員指出，道路是地方發展的命脈，直接影響居民的生活安全與便利性，而「路平、燈亮、水溝通」更是民眾關注的焦點，此次包含甲安埔在內的路平工程範圍，經多次會勘與協調整合後，由市府提報中央爭取經費支持。感謝立法院副院長江啟臣及台中市長盧秀燕對海線基層建設的重視與支持，未來將持續為甲安埔建設爭取更多資源，促進地方發展更加完善。