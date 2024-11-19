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京都大學與中國醫大簽合作協議 共同成立全球研發中心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海（中）與日本京都大學校長湊長博（左），和中國醫藥大學校長洪明奇（右）合影。圖／中國醫藥大學提供
中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海（中）與日本京都大學校長湊長博（左），和中國醫藥大學校長洪明奇（右）合影。圖／中國醫藥大學提供

京都大學今天在中國醫藥大學成立全球研發中心，同時設立該校在全球的第13個實驗室。中國醫藥大學今與日本京都大學今簽署合作協議，並為全球研發中心揭牌，加強兩校在癌症研究、轉譯醫學、幹細胞再生醫學和先進藥物研發等領域的合作。

開幕儀式後，兩校隨即舉辦了第二屆雙邊學術研討會，邀請京都大學7位研究學者與中國醫藥大學6位學者發表研究成果，內容包括智慧醫療、免疫及癌症免疫治療、再生醫學以及RNA標的與外泌體治療等領域，吸引了兩校百餘位師生參與。

京都大學校長湊長博致詞時說，兩校合作項目包括設定創新研究主題、建置高端研究室、互換研究學者、培育雙方研究人才、開發治療急重難症的新藥產品及啟動雙方國際臨床試驗。全球研發中心的設立，將共同開展全球性生醫挑戰，加速創新療法的誕生。

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海說，該中心將研發特色產品，並互換師生，達成國際人才的培育，共創台日雙方在生醫界的合作成果，推動全球生醫研究的進展，預期未來10年的合作，將帶動台灣與日本在生醫領域的共同研發，改善病人存活，提升全人類的健康。

中國醫藥大學校長洪明奇說，全球研發中心的設立，象徵了台日在高等教育與科研方面的深度合作，期待雙方在癌症與再生醫學等領域取得更多突破，共同推動全球醫學進步，成為全球癌症與再生醫學發展的里程碑。

京都大學今天在中國醫藥大學成立全球研發中心，同時設立該校在全球的第13個實驗室。圖／中國醫藥大學提供
京都大學今天在中國醫藥大學成立全球研發中心，同時設立該校在全球的第13個實驗室。圖／中國醫藥大學提供
京都大學今天在中國醫藥大學成立全球研發中心，同時設立該校在全球的第13個實驗室。圖／中國醫藥大學提供
京都大學今天在中國醫藥大學成立全球研發中心，同時設立該校在全球的第13個實驗室。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學 癌症 醫學

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