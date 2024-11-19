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響應世界廁所日 縣長許淑華打掃南投公廁籲營造友善空間

中央社／ 南投縣19日電
南投縣長許淑華。聯合報系記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華。聯合報系記者賴香珊／攝影

南投縣長許淑華今天到九九峰動物樂園打掃公共廁所，她表示，清潔衛生從廁所做起，維護廁所清潔能降低疾病傳播風險，也為遊客提供更美好體驗，鼓勵每個人一同營造友善空間。

響應11月19日「世界廁所日」，許淑華今天到草屯鎮九九峰動物樂園參與打掃公共廁所活動，她戴上護目鏡、手套、穿雨鞋認真刷馬桶、擦拭鏡子與洗手台水漬。她表示，廁所是公共衛生第一道防線，維護清潔不僅降低疾病傳播風險，也為使用者提供更美好體驗。

許淑華說，南投是觀光旅遊大縣，遊客最常使用就是公廁，更應保持整體環境清潔、維護旅遊品質，也呼籲使用者從自身做起，珍惜並維護廁所清潔，上完廁所順手清理，每個人從小處著手，一同營造友善生活空間，打造南投擁有最清潔、最健康旅遊環境。

南投縣環保局表示，全縣共1102間公共廁所，評鑑97%為「特優」，鼓勵民眾珍惜維護清潔，為建立乾淨舒適公共環境努力；九九峰動物樂園董事長游家富說，園區非常重視環境衛生，定時派員清潔，公廁外牆也彩繪飛行動物，讓遊客感受園區環境一致性。

動物 廁所 許淑華

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