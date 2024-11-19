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南投草屯鎮長簡景賢父喪還沒對年就驟逝 家屬不敢讓88歲母知曉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮長簡景賢昨深夜猝逝，今不少人前往靈堂致意。圖／民眾提供
南投草屯鎮長簡景賢昨深夜猝逝，今不少人前往靈堂致意。圖／民眾提供

南投草屯鎮長簡景賢昨猝逝，享壽65歲。簡景賢原服務於電信界，因熱心公共事務，20多年前轉戰政壇，曾2度參選鎮長失利，2018年3度挑戰成功，本屆連任。他去年底父喪，如今驟逝，家屬則不敢讓其高齡88歲母知道，地方惋惜。

簡景賢並非出身政治世家，是家中長子的他，早年電信特考通過後，投身於電信界，擔任中華電信工會幹部多年，熱心公共及地方事務，對組織運作也很概念，20多年轉戰政壇，2002年以無黨籍參選第15屆南投縣議員，順利當選。

2005年，簡景賢再以無黨籍參選草屯鎮長，以85票惜敗國民黨籍周信利，4年後成功回鍋第17屆縣議員；2010年，鎮長周信利因賄選當選無效，簡披藍袍又投入鎮長補選，最後以19票之差，敗給綠營洪國報，2度與鎮長寶座擦身而過。

簡景賢並未放棄草屯鎮長，2014年連任縣議員，於2018年第3次挑戰草屯鎮長，終於挑戰成功，而其鎮長任內，對婦幼、長輩相當照顧，推出多項社福措施，加碼生育補助、重陽敬老金等，讓鎮民超有感，2022年順利連任，不料卻驟逝。

地方人士表示，簡景賢一直想為草屯家鄉做更多，且前2次參選就差臨門一腳，所以對鎮長一直挺執著，最終如願；而他除加碼社會福利，曾開過鐵板燒、牛肉麵店的他也很有生意頭腦，想活化傳統市場、發消費券等，刺激經濟也造福鄉親。

而簡景賢去年底才遭遇父親過世，不料父喪還沒滿1年，本屆任期也還未過半，疑急性心血管疾病驟逝，地方惋惜。地方人士也提到，由於事發突然，家屬錯愕哀傷，且簡母已經高齡88歲，家屬到現在目前還不敢讓她知道兒子過世消息。

南投草屯鎮長簡景賢曾任3屆縣議員，2018年當選草屯鎮長，本屆順利連任，但昨深夜猝逝，享壽65歲。本報資料照
南投草屯鎮長簡景賢曾任3屆縣議員，2018年當選草屯鎮長，本屆順利連任，但昨深夜猝逝，享壽65歲。本報資料照

南投縣 成功 議員

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