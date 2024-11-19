水公司台中4工程完工 各區逐步復水 潭子已有2、3成水壓

台灣自來水公司第四區管理處為在台中市進行4項改善送水品質工程，預計昨天上午10時起至今天晚上10時停水36小時。但據四區管理處人員說，在漏夜趕工下，4項工程均按進度已在上午9時完成，並展開逐步復水。

但是因為復水牽涉地勢和各用戶也許是大樓或透天等狀況不同，影響送水壓力，因此仍待晚上10時才能完全恢復正常。目前而言，潭子、北屯一帶都已感覺到自來水已恢復供應，但水壓因為還僅20、30%，水量不是很大，接下來北區等其他區域也會感覺復水，南屯的大慶一帶，因為地勢最低，復水時間會稍慢。