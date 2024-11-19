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影／南投草屯鎮長簡景賢猝逝 許淑華照跑行程悲曝1事
南投草屯鎮長簡景賢昨深夜猝逝，縣長許淑華今到草屯出席公廁清掃活動，她神情哀傷表示，昨天見到簡鎮長，他不見倦容，本來兩人今天還要一起掃公廁，他卻缺席了，他還有很多工作想做，壯志未酬，令人惋惜；補選工作則依法辦理。
縣長許淑華今按表訂行程出席「世界廁所日－公廁清掃總動員活動」，抵達現場時，神情哀傷。針對詢問鎮長驟逝，她表示，昨天深夜收到噩耗都相當驚訝，明明昨下午還一起參加聯名便當活動，完全察覺不出有任何異樣，也看不出倦容。
許淑華難過表示，簡鎮長任內表現，備受鄉親肯定，今天的活動原本也要出席，跟她一起維護公廁清潔，沒想到卻缺席了，同仁原考慮取消活動，但因他生前很關心環保，昨天活動中還提到，與她一起聯手移除草屯垃圾山，決定照常舉行。
她也提到，簡鎮長對社福、婦幼相當關心，對草屯垃圾處理、環境維護更是重視，先前還發給社區獎勵金鼓勵他們做資源回收，他也還有很多工作想做，像是要在發放600元消費券等，壯志未酬，令人惋惜，縣府將全力協助鎮務正常運作。
許淑華說，由於本屆鎮長任期尚未過半，須在3個月內完成鎮長補選，待鎮公所將公文呈報縣府，由選委會進行補選工作，縣府也將先派人代理鎮長，考量要熟稔草屯鎮務，因此傾向由公所主任秘書代理，公所既定工作的銜接上較無困難。
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