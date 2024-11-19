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壯世代參加職訓課程技能再造 實現烘焙夢想旅程

中央社／ 台中19日電

高齡化社會到來，為讓壯世代再造技能，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天表示，開辦多項職訓課程提供壯世代學習，48歲的學員透過烘焙課程實現夢想開啟人生的美味旅程。

勞動力發展署中彰投分署在新聞稿中說明，隨著台灣逐漸邁入高齡社會，明年全國將有半數人口年齡超過45歲，人力資源結構正在重整，如何讓壯世代再創高峰，成為重要課題。

中彰投分署表示，辦理多項職前訓練課程，提供壯世代培養新技能的機會，勇於開創職業第二春，近3年已有逾千名壯世代參訓。其中48歲的木子勇於追夢，從烘焙課程中找到全新出路，她從機械業行政人員轉型為甜點達人，開啟了人生下半場的美味旅程。

過去多年來在機械產業從事行政工作的木子，生活雖然穩定，但從年輕時內心懷抱著的烘焙夢想，卻因為工作與生活的種種原因，一直未能實現。直到她鼓起勇氣拋開原有舒適圈，加入中彰投分署的烘焙課程。

木子說，這裡的課程設計和老師的教學風格，讓初學者也能輕鬆上手，從麵包、西點蛋糕、傳統漢餅製作，到產品的包裝、行銷等，每一堂課都實用又有趣。

以製作傳統漢餅為例，木子表示，如何呈現出糕餅的誘人香氣，又或者在餅狀成形後，刷上蛋液並烘烤成色的技巧，透過講師口授心傳，都能在反覆練習中雕琢出屬於自己的心得。

木子認為，由於課程設計緊扣市場需求，隨著每次的實作演練，讓她的技術逐漸精進，更順利取得了麵包及西點蛋糕的丙級證照，向她的職業夢想邁出一大步。

結訓後，木子由中彰投分署媒合到知名食品公司面試，經與公司討論，她決定挑戰食品行銷企劃一職，將職訓所學的烘焙知識，結合產品特性進行創意行銷，這次轉職讓木子在食品業界找到了自己的位置，她也鼓勵壯世代可以勇敢追求人生下半場的可能性。

人生 夢想 烘焙

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