災後復健 中市潭子新田、大肚瑞井登山步道本月底完工

去年颱風影響，台中潭子新田登山步道(主步道、2號及3號步道)、大肚新興至社腳知高圳步道及大肚瑞井登山步道設施及路面受損，台中市觀光旅遊局現場勘災及災害復健，大肚新興至社腳知高圳步道及潭子新田3號登山步道今年8月已完工開放使用，瑞井登山步道及新田登山步道預計本月底完工。

台中市觀旅局長陳美秀表示，此次潭子新田登山步道受損主要是因邊坡土石崩坍造成設施受損，復建工程含新建掛網護坡、新建微型樁、石籠等邊坡設施進行加固，步道損壞設施的修復作業；大肚瑞井登山步道災損原因為鋪面遭大雨沖刷導致許多坑洞，經評估設置長約11公尺跨越橋來解決大雨沖刷問題，市府持續維護並提供民眾安全舒適的步道環境。