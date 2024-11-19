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災後復健 中市潭子新田、大肚瑞井登山步道本月底完工
去年颱風影響，台中潭子新田登山步道(主步道、2號及3號步道)、大肚新興至社腳知高圳步道及大肚瑞井登山步道設施及路面受損，台中市觀光旅遊局現場勘災及災害復健，大肚新興至社腳知高圳步道及潭子新田3號登山步道今年8月已完工開放使用，瑞井登山步道及新田登山步道預計本月底完工。
台中市觀旅局長陳美秀表示，此次潭子新田登山步道受損主要是因邊坡土石崩坍造成設施受損，復建工程含新建掛網護坡、新建微型樁、石籠等邊坡設施進行加固，步道損壞設施的修復作業；大肚瑞井登山步道災損原因為鋪面遭大雨沖刷導致許多坑洞，經評估設置長約11公尺跨越橋來解決大雨沖刷問題，市府持續維護並提供民眾安全舒適的步道環境。
觀旅局說明，目前新田登山步道總共有5條步道(主步道、1號、2號、3號、5號步道)，全長3.6公里，沿線有賞鷹平台、觀景台等，沿路賞景休憩點多，是潭子與豐原地區民眾休閒健行的好去處，喜歡挑戰的遊客可以前往新田3號步道，沿線階梯一層一層看不見盡頭，需要一點腳力來挑戰；大肚瑞井步道與龍井竹坑南寮步道已完成串聯，大肚瑞井步道可循串聯步道接續竹坑南寮登山步道C，其中瑞井社區有古井、紅磚厝、動植物生態等豐富的地方特色。
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