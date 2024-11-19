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台中第二波物調券來了 盧秀燕：21到23日在118處發放

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市購物節系列活動包含發放「物調券」，市長盧秀燕今在市政會議宣布，第二波發放從11月21日到23日（周四到周六）將在118處夜市、商圈、市場等發放，經發局公布領取及使用地點，遠到梨山、新社山區。圖/台中市經發局提供
台中市購物節系列活動包含發放「物調券」，市長盧秀燕今在市政會議宣布，第二波發放從11月21日到23日（周四到周六）將在118處夜市、商圈、市場等發放，經發局公布領取及使用地點，遠到梨山、新社山區。圖/台中市經發局提供

台中市購物節系列活動包含發放「物調券」，市長盧秀燕今在市政會議宣布，第二波發放從11月21日到23日（周四到周六）將在118處夜市、商圈、市場等發放，經發局公布領取及使用地點，遠到梨山、新社山區。盧秀燕說，不少議員爭取到選區，台中市府「把錢變大了」，極受歡迎。另有議員建議應兼顧老弱、身心障礙者排隊便利。

經發局公布第二波發放物調券，民眾可用100元現金兌換200元使用額度的物調券，限在兌換地點使用：包含38處公有零售市場、5處民有市場、2處公有委外市場、3處民營市場、20處攤販集中區、23處商圈、台中市產業故事館發展協會25個所屬會員店家。

這次新增3處民營市場、新增1處攤販集中區，另遠到梨山地區，邀集該區18個店家加入物調券適用範圍，梨山地區適用店家：https://reurl.cc/6jg4QZ

盧秀燕強調，發放物調券是為了照顧微型店家，加碼鼓勵消費者到基層，幫助微型市集。她提到，經濟部促進微型經濟評鑑，台中市拿到第一名且是五連霸，針對優良市集、樂活名攤，台中市各名攤共拿星數2440顆，比第二名1261顆多一倍。

台中市第二波物調券發放及使用地點。記者陳秋雲／翻攝
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台中市第二波物調券發放及使用地點。記者陳秋雲／翻攝
台中市第二波物調券發放及使用地點。記者陳秋雲／翻攝

台中市 梨山 盧秀燕

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