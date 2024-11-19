聽新聞
0:00 / 0:00
台中第二波物調券來了 盧秀燕：21到23日在118處發放
台中市購物節系列活動包含發放「物調券」，市長盧秀燕今在市政會議宣布，第二波發放從11月21日到23日（周四到周六）將在118處夜市、商圈、市場等發放，經發局公布領取及使用地點，遠到梨山、新社山區。盧秀燕說，不少議員爭取到選區，台中市府「把錢變大了」，極受歡迎。另有議員建議應兼顧老弱、身心障礙者排隊便利。
經發局公布第二波發放物調券，民眾可用100元現金兌換200元使用額度的物調券，限在兌換地點使用：包含38處公有零售市場、5處民有市場、2處公有委外市場、3處民營市場、20處攤販集中區、23處商圈、台中市產業故事館發展協會25個所屬會員店家。
這次新增3處民營市場、新增1處攤販集中區，另遠到梨山地區，邀集該區18個店家加入物調券適用範圍，梨山地區適用店家：https://reurl.cc/6jg4QZ
盧秀燕強調，發放物調券是為了照顧微型店家，加碼鼓勵消費者到基層，幫助微型市集。她提到，經濟部促進微型經濟評鑑，台中市拿到第一名且是五連霸，針對優良市集、樂活名攤，台中市各名攤共拿星數2440顆，比第二名1261顆多一倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言