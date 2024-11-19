科技執法有效！台中洲際棒球場旁今年事故減少23%

台中市北屯區設有6處科技執法設備，其中崇德路、環中路位於洲際棒球場、漢神百貨建築工地，以及台74線快速道路的匝道等，交通量大，也是台中市十大肇事路口之一，警方今年設置科技執法設備後，該路口發生48件車禍，對比去年同期，減少23％，12月1日北屯還將新增3處科技執法。

台中市北屯區環中路、崇德路口因緊鄰台74線匝道、洲際棒球場、漢神百貨建築工地，每逢交通尖峰時段，湧現大量車潮，如有駕駛人違規行駛，除易造成後方車輛堵塞，影響車行速度外，更容易造成交通事故，該路口也是台中市十大肇事路口之一。

第五警分局統計，該路口在今年1至10月共發生48件交通事故，與去年63件相比，減少23%事故發生率。另外，文心路與北屯路也有設置科技執法，與去年相比，減少35%事故發生率，顯見科技執法對降低事故發生、提升交通安全效果顯著。

五分局指出，崇德、環中路口的科技執法是在今年7月1日啟用，加強取締闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人等違規樣態，統計至10月31日止，共舉發3095件交通違規，其中又以跨越雙白線1166件為最多，直行車占用轉彎車道1051件次多，另外尚有345件在多車道左轉彎，不先駛入內側車道，176件闖紅燈等違規。