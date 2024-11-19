潭子、豐原2.1公里的豐興路改善工程 將投入4千萬元翻修

中89線豐興路是連接台中潭子、豐原兩地要道，地方反映路面老舊，人行空間不友善，車禍頻傳，立委楊瓊瓔協助台中市府提報「提升道路品質計畫」，交通部公路局日前核定補助2000萬元，台中市政府自籌2000萬元，總經費4000萬元將翻修。

立委楊瓊瓔今天上午邀請相關單位現勘，她感謝交通部公路局大力支持，讓經費順利到位，長達2.1公里道路翻修工程即將啟動，地方人士與居民紛表高度期待。

今天辦理「潭子區、豐原區中89 線豐興路提升道路品質計畫改善」現勘，交通部公路局、中區養護工程分局、台中市政府建設局、潭子區公所 、豐原區公所等單位出席，台中市議員賴朝國、邱愛珊助理、潭子區聚興里長黃沛綺、新田里長吳政潭及多位鄰長與居民也到場關心工程進度。

台中市養工處山線工程隊長蔡榮峯簡報說明，中89線豐興路改善工程全長2.1公里，範圍自2K+640至4K+740，即潭興路至鎌村路605巷路段，預計翻修總面積3.8萬平方公尺的路面；工程除提升道路平整度，還針對潭子生命紀念館、潭興路口進行升級，包括增設LED路燈、新設700公尺人行道與庇護島等，提供行人更為安全、友善的通行空間。

中89線改造工程備受地方居民矚目，當地居民林先生說，國4豐潭段施工期間，豐興路面遭重車輾壓，致路基塌陷、龜裂，沿路數十處挖補，常有機車騎士自摔；有鄰長說，潭興路口燈光昏暗，交通標誌、號誌設計不夠明顯，晚上騎機車經過都覺得很危險。

市議員賴朝國表示，潭子生命紀念館、潭興路口夜間照明不足，且位於轉彎、險降坡路段，常發生車禍，期待改善後的路況能夠更安全；交通部公路局建議市府加快期程，12月底前送交修正計畫核定，明年3月完成設計及發包，目標7月全線完工。