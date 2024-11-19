啦啦隊女神環島到台中作客 盧秀燕讚：有禮貌溫柔又活潑

台中國際花毯節突破百萬人次參觀、購物節破百億消費，台中市長盧秀燕說，年底台中有多項大活動，產生「共伴效應」，她說，購物節只要登錄破百億，就發加碼抽100萬現金，歡迎各地民眾來台中消費試手氣。盧秀燕談到日前李多慧共處，近距離接觸，覺得她非常客氣有禮貌，講話也很柔和，也很活潑。

盧秀燕日前與啦啦隊女神李多慧合體，李還展示花式調酒的功力，盧秀燕說，有很多市民問她跟李多慧近距離接觸情況，盧表示因前陣子李多慧騎機車環島旅行，李對台中市的印象很好，覺得台中很好玩、很棒的地方，那天盧盡地主之誼，請李多慧與她的團隊吃飯，說聲辛苦了。

台中美食非常多，盧秀燕事先詢問李多慧想吃什麼？她想吃韓國料理，台中的韓國料理選擇也很多，跟她近距離互動，覺得她人非常客氣有禮貌，講話也很柔和，也很活潑。

李多慧也向盧秀燕介紹韓國飲食文化，據說韓國人大部分在喝啤酒時都會有一些花樣，她說這樣啤酒會比較好喝。李多慧會很多喝啤酒的特技，盧秀燕親眼目睹，覺得非常好玩！她對台中印象很好，未來如果有關心台中、喜歡台中的人，我們也會多多邀請。

盧秀燕說，台中市政府年底有很多活動同時舉辦，因此也產生共伴效應，效果很好，如花毯節到目前為止參觀的人潮已經破百萬人次，另外台中購物節的登錄金額也破百億，為了慶祝跟鼓勵，循往例只要台中購物節破百億的登錄金額，市府都會加發一名百萬現金獎。

盧秀燕說，這筆一百萬的現金獎，最近就會抽出，購物節會一直到12月25日，所以這段時間歡迎大家來台中消費，或來台中看花毯節。今年台中花毯節非常漂亮，20萬株花草布置，是歷年來所有主題中，主花毯布置最大、最高的，非常好看，歡迎大家來。進來台中以後，不管食衣住行，只要有消費，發票都可以登錄台中購物節，歡迎大家也祝福大家中獎。

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