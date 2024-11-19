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台中瑞井及新田步道颱風受損 修復竣工11月底開放

中央社／ 台中19日電

受去年8、9月颱風影響，台中新田登山步道、知高圳步道及瑞井登山步道設施及路面受損，台中市政府辦理災後復建，知高圳已在8月完工使用，瑞井及新田登山步道11月底完工開放。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，局長陳美秀表示，潭子新田登山步道受損主要是因邊坡土石崩坍造成設施受損，復建工程含新建掛網護坡、新建微型樁、石籠等邊坡設施進行加固，並進行步道損壞設施修復作業。大肚瑞井登山步道災損原因為鋪面遭大雨沖刷導致許多坑洞。

觀旅局封閉步道並辦理現場勘災及彙整災害情形，動支約新台幣1842萬元災害準備金，發包2件工程辦理災後復建，大肚知高圳步道及潭子新田3號登山步道今年8月完工並開放使用。大肚瑞井登山步道及潭子新田登山步道（主步道、2號步道）預計11月底完工。

觀旅局說，目前新田登山步道總共有5條步道（主步道、1號、2號、3號、5號步道），全長3.6公里，沿線有賞鷹平台、觀景台等，賞景休憩點多，是潭子與豐原地區民眾休閒健行的好去處。

大肚瑞井步道與龍井竹坑南寮步道已完成串聯，大肚瑞井步道可以循串聯步道接續竹坑南寮登山步道，其中瑞井社區有古井、紅磚厝、動植物生態等豐富地方特色。

台中市 災後 登山步道

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