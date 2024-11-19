躺辦公室叫不醒 南投草屯鎮長簡景賢深夜驚傳猝逝

南投草屯鎮長簡景賢昨深夜11時許，被司機發現躺在辦公室寢室內，一動也不動，叫也沒反應，嚇得司機急忙通報警消，警消到場後確認已失去生命跡象，初步認定無外力介入，待相驗。由於他本屆任期還沒一半就驟逝，鎮長職務將補選。

據了解，48年次的簡景賢昨下午才出席縣府與楓康超市共同舉辦「十三饗聯名便當及專區開幕上市記者會」，當時他還神采奕奕的上台致詞，提及鎮內垃圾處理問題，不料，深夜竟傳出在辦公室猝死的消息，得年65歲。

公所人員表示，昨記者會結束後，鎮長就回到辦公室，下午5時許有出來交辦事情，回到鎮長室後未再離開。由於他平時晚上8、9時會返家，但昨晚10時許還沒走，司機進入查看，看他躺在寢室床內，一動也不動，叫也沒反應，趕忙報警。

檢警到場後查看相關監視器畫面，確認沒有外人進入簡景賢的辦公室，也無可疑狀況，應無外力介入，目前已將簡景賢遺體發還給家屬，暫置其住家，後續進行行政相驗。

國民黨籍的簡景賢在地服務逾20年，2018年從縣議員成功轉戰草屯鎮長，當選後致力推動鎮政，提高敬老禮金、生育津貼，鎮民有感，前年順利連任，並逾12月25日就職，上任未滿2年驟逝。經詢，民政處表示，任期未滿一半須補選。