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農用無人機普及 彰縣未設考照試場 民怨不便

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣是稻米產量數一數二的大縣，無人機應用普及，縣內卻沒無人機考場。圖／劉程煒提供
彰化縣是稻米產量數一數二的大縣，無人機應用普及，縣內卻沒無人機考場。圖／劉程煒提供

近年無人機取代人工噴灑藥物越來越普及，被譽為台灣穀倉的彰化縣，卻是全台唯一沒無人機考照試場，民眾考照須到鄰近縣市。彰化縣交通處說，迄今沒業者申請設考場。蔡姓農民說，仍希望彰化縣設置方便考照。

彰化縣過去沒民航局核准的無人機考照試場，大多數學員在明道大學智慧暨精緻農業系上完相關課程，就地參加學科和術科考試，考照結果獲民航局認可。明道大學去年確定退場停招，民航局來函通知不得在明道大學考照，彰化縣成全台唯一沒無人機考照試場的縣市，學員須到台中、雲林考照。

彰化、雲林兩縣的稻米產量競列全台第一，無人機應用在稻田比其他蔬果還多，彰化縣沒無人機考照試場讓很多民眾感到不便。蔡姓農民表示，最好能像駕訓班原地練習、原地考照，以前到明道大學上課就是如此，現在彰化縣沒考照場地，農民須到鄰近縣市，路途較遠，也不熟悉場地，希望恢復設置考照場方便民眾。

彰化縣各公家機關最常使用無人機的是消防局，消防局表示，目前都到雲林縣考照。農業處表示，站在方便農民的立場，樂見業者到彰化設置無人機考照場。

民航局無人機相關業務的對口單位，在地方政府為交通局處管理。彰化縣交通處表示，根據民航局最近來函指出，全台有23處考照場地，但平均每月有100人考照，現階段考場已充足，不再考慮增設，中部地區的操作證測驗量能尚有餘裕，將滾動式檢討供需。

民航局 無人機 農民

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