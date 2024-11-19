15-30歲免費心理諮商 台中求助多

衛福部提供15到30歲3次免費心理諮商，中市府統計滿一年共服務1萬1039人次；今年擴大至45歲，3個月有6647人次。議員指台中需求明顯高出桃園甚多，盼市府找原因。中市衛生局表示，用完3次額度後，具市民資格者還有4次免費諮商額度，鼓勵多求助。

中市議員張廖乃綸說，現在年輕人壓力相當大，108課綱上路後讓學生的升學壓力不減反增，常常要熬夜應付沉重的課業與各式各樣的學習歷程。年輕人進入職場，還要忍受物價房價高漲、薪資偏低等種種生活經濟壓力，真的很辛苦。

根據台中市衛生局統計，去年8月起，衛福部提供15到30歲年輕族群心理健康支持方案，一年的時間，台中市已服務1萬1039人次，每個月平均服務約920人次；今年8月擴大到45歲，到10月底已有6647人次。另，桃園市15至30歲一年服務6402人次，擴大年齡層以後，今年8至10月服務3494人次。

張廖乃綸說，台中市的人口285萬人、桃園有233萬人，從服務人次來看，台中市心理諮商需求人次明顯高出桃園很多，她認為衛生局應該要探究原因。衛生局統計，目前求助最多的是家庭與職場問題，另本身有憂鬱症者。

張廖乃綸說，憂鬱症被世界衛生組織（WHO）列為21世紀人類健康頭號殺手之一，近年來有年輕化趨勢。年輕人可能因經濟因素或擔心異樣眼光，不敢求助精神科醫師或心理師。

議員表示，中央補助3次諮商後，如果還有需求，希望衛生局能夠協助，讓有憂鬱之苦的年輕人勇於求助，以便及早發現並且轉介高風險者，不要讓情緒風暴擴大惡化。

衛生局長曾梓展說，接受諮商的人次數字多，不一定是壞事，反要鼓勵有需求的民眾就醫諮商；除了衛福部補助方案，台中市共61家機構、34個據點提供服務，有憂鬱傾向的民眾可多諮詢，緩解心理壓力。台中與桃園另不限年齡，提供市民4次免費心理諮商，符合資格最多可使用7次。