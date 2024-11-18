彰化農業4傑獲獎 神農獎薛雍霖培育小丑魚 成功開拓國際市場
今年「全國十大神農及模範農民」結果出爐，彰化縣共4位優秀農民獲獎，碩士漁民薛雍霖以養殖觀賞魚榮獲神農獎，培育超過20種品系的人工小丑魚，並以「台灣 STB 小丑魚」品牌銷往美國、日本等國家，成功拓展觀賞魚國際市場。
另3位全國模範農民獎則為種植水稻的田中建新碾米工廠執行長黃哲偉、永隆畜牧場負責人張勝哲、興家菇類栽培農場負責人李美玲，彰化縣長王惠美恭賀4位得獎農友的傑出表現，並由縣府農業處前往張貼紅榜祝賀。
榮獲神農獎的薛雍霖是盛天合生物科技總經理，36歲的他從鹿港高中水產養殖科一路念到澎湖科大碩士，並以養殖大家所熟悉的動畫「海底總動員」的小丑魚外銷，各色花色可愛的小丑魚成為觀賞魚的熱銷品，平均一隻可賣3到5美元，特殊的品系甚至可賣到每尾200美元的金貴價格。
薛雍霖是十大神農獎中首見「觀賞魚養殖」類得主，也是第四屆百大青農，去年也獲選全國模範漁民，創業過程其實充滿艱辛，他採用全室內循環水養殖技術，朝精緻化農業生產健康的魚隻，每個月可以穩定生產超過一萬隻小丑魚，也協助國外客戶找尋台灣所生產的優質觀賞魚產品合併出貨，讓更多國外客戶看見台灣優質觀賞魚產品。
黃哲偉也是第六屆百大青農，去年的全國產銷履歷達人，以一甲子碾米經驗為基礎，建立新品牌開創新市場，區隔大包裝米(國富牌、建新牌)與小包裝米(TANAKA RICE)市場，主打精緻米真空小包裝通路、禮盒及電商市場，成立智慧農業生態圈，開發動態農聯系統，教育與訓練契作農戶，今年更與「台灣優米實業有限公司」合作開發美國市場，推出聯名品牌，增加年產值約1.2 億元。
張勝哲也是田尾休閒農業協會常任理事，打造節能減碳的社區循環智慧豬場，培育台灣極品豬，並發展自有品牌「花田喜彘」，發展多元化市場及營銷策略，直接和美食家、餐廳活動業者異業結盟，供應產銷履歷豬肉擴大市場及增加知名度，現有銷售合作餐廳如米其林三星的頤宮等已達50多間。
竹塘鄉李美玲曾帶領菇類產銷班第8班曾榮獲全國十大績優農業產銷班，以創新的「新式環控技術」改變傳統菇寮易受天候影響的生產模式，抵禦氣候限制，將產季調整成全年度，並制定洋菇生產SOP，從稻草堆肥發酵覆蓋及生長，層層嚴格把關，更種出高比例的霸王洋菇菌傘直徑5公分以上，並突破盤商壟斷，由產地直送至各大連鎖通路，已成功進入Jason、好市多及家樂福等多家連鎖通路。
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