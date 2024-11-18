「品味南投」進軍連鎖超市 推廣、銷售縣內優質農產品

南投縣政府與楓康超市合作設立「品味南投嚴選專區」銷售縣內優質農產品，還推出聯名便當裝入全縣13鄉鎮市特色農產，如草屯鎮白米、鹿谷鄉茶葉（蛋）、南投市豬五花肉片等。

南投縣政府積極推廣「品味南投」品牌，進一步與楓康超市設立「品味南投嚴選專區」，以及推出「13饗聯名便當」今天正式上市。南投縣長許淑華下午至草屯楓康超市出席記者會表示，聯名便當裝進全縣13鄉鎮市美味，包含魚池鄉乾香菇、名間鄉乾薑、埔里鎮茭白筍、竹山鎮地瓜、信義鄉梅子等，未來視季節調整菜色。

許淑華說，南投是觀光勝地，有壯麗美景和豐富文化資源，還蘊藏多樣在地食材和獨特飲食風味，這次與楓康超市合作設立「品味南投」專區及推出聯名便當，讓旅人除欣賞南投美景，還能輕鬆選購並品味南投在地真實滋味，將這片土地美好記憶帶回家。

許淑華說，專區商品包含南投縣知名茶葉、優質嚴選蜂蜜、巧克力等多款精選伴手禮，適合自用，也非常適合送禮，這些產品來自南投各地小農與優質加工業者，呈現南投農業風貌與手作溫度；第1階段在縣內5家楓康超市設立專區，未來規劃拓展至更多門市。