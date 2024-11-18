南投「台灣好行」增2路線 年底前達16條稱霸全台

南投縣大眾運輸不發達，為方便國人觀光旅遊，縣內除了既有14條台灣好行路線，近期將再新增北港溪線、八卦山線，並於28日、12月12日通車；縣長許淑華說，縣府近年持續完善交通路網，盼吸引更多觀光客，並達到低碳旅遊目標。

縣府觀光處長陳志賢今在縣務會議指出，為改善縣內景區交通服務，近年積極推動「台灣好行計畫」，已向交通部爭取到14條台灣好行路線，路線總數居全國之冠，更涵蓋全縣各主要觀光軸線景區，方便國內外遊客從機場、高鐵等場站出發。

而縣內目前14條營運路線，屬日月潭國家風景區管理處為日月潭線－台中、日月潭－車埕線、斗六－竹山、日月潭－阿里山；屬參山管理處為彰化田中－竹山；其餘均縣府為所屬路線，遍及竹山、鹿谷、信義、埔里、集集、魚池等鄉鎮市。

陳志賢說，縣府除了既有的清境線、雙龍線、瑞龍線、東埔線、埔里線、溪頭線－台中、溪頭線-彰化田中、集集線－台中、日月潭－溪頭線等9條路線外，還將再新增北港溪線、八卦山線，將分別於11月28日、12月12日正式通車。

南投縣長許淑華說，觀光業者疫後積極整頓地方景點，縣府也持續努力，擴充「台灣好行」路網，完善交通服務，提升整體旅遊品質，更透過線上智慧化的服務功能，希望吸引更多觀光客，讓遊客到南投旅遊更方便，也達到低碳旅遊目標。

此外，今年也擴充南投好交遊網站，完成建置中文、英文、日文、韓文版，優化查詢整合南投交通資訊，讓景區交通服務更臻完善；民眾也可利用南投好玩卡推出的優惠方案，依季節規畫賞景、泡湯、嚐美食、喝好茶等特色遊程，暢遊南投。