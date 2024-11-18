南投飛行傘勝地不見了！虎頭山受法規限制停飛半年 地方嘆冷清

南投埔里虎頭山是知名景點，更是中部重要的飛行傘活動場域，過去秋冬午後常見飛行傘翱翔天際，但今年卻靜悄悄，顯得有些冷清。經了解，因受中央法規限制，當地已停飛約半年，縣府表示，正全力協助在地業者取得場域合法飛行許可。

虎頭山海拔約600公尺，聯外交通便利，開車可直達山頂，居高臨下能鳥瞰埔里盆地，也能遠眺山景，視野佳，成當地知名景點，更因其地理環境條件優異，且一年四季氣流大致穩定，是中部地區重要、甚至全台少數絕佳的飛行傘活動場域。

而一年四季中，又以秋冬季節氣候最穩定，是飛行傘活動高峰期，常見色彩繽紛的飛行傘乘著午後氣流上升，翱翔天際；但今年入秋午後的天空卻是靜悄悄，不見飛行傘，顯得冷清，也令地方好奇。經了解，受中央法規限制，已停飛近半年。

有飛行傘玩家表示，縣府於今年中在虎頭山張貼公告，稱縣內飛行傘運動均未取得許可，根據體育署函令相關業者停止營業，沒想到一禁飛就半年，至今還沒解封；也有玩家抱怨，過去秋冬季會有大型或國際飛行傘競賽，現在也全喊卡。

對此，縣府教育處表示，由於近年全國各地飛行活動意外事故釀傷亡，教育部體育署於2022年訂定「無動力飛行運動及其經營管理辦法」，明令規範飛行運動，由於虎頭山飛行場域尚未取得許可，待場地合法才能開放個人飛行及商業載飛。

至於，虎頭山飛行場域何時能取得許可，教育處則表示，正全力輔導並協助業者進行取得合法許可等申請作業，待送會相關單位審核並通過，確定虎頭山場地合法，就能開放從事飛行傘活動，甚至辦理運動競賽。