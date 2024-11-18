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南投「台灣好行」再增2路線 達16條全國最多

中央社／ 南投縣18日電

南投縣內「台灣好行」有14條營運路線，11月28日將再開通北港溪線、12月12日開通八卦山線；16條路線涵蓋主要景點如日月潭溪頭、清境、東埔、瑞龍瀑布，提供便捷交通服務。

南投縣政府積極推動「台灣好行」旅遊服務，增加北港溪線、八卦山線分別將於11月28日、12月12日通車營運。南投縣長許淑華今天在縣務會議表示，縣府持續努力提升整體旅遊品質、擴充「台灣好行」路網，也透過線上智慧化服務功能，提升旅遊方便性及品質。

許淑華說，南投縣「台灣好行」路線全國最多，既有14條路線涵蓋縣內主要觀光軸線景區，接續11月28日開通北港溪線、12月12日再啟動八卦山線，讓景區交通服務更完善，也歡迎民眾利用「南投好玩卡」優惠方案，暢遊南投賞景、泡湯、嚐美食，喝好茶、買農產。

南投縣政府觀光處長陳志賢說，縣府轄管路線有清境線、溪頭線台中出發、溪頭線彰化出發、東埔線、埔里線、集集線、日月潭溪頭線、雙龍線、瑞龍瀑布線、即將開通的北港溪線及八卦山線；日月潭國家風景區管理處轄管有日月潭線、車埕線、斗六竹山線、日月潭阿里山線；跑水求財線則屬於參山國家風景區管理處，16條路線最大化涵蓋南投縣主要景區。

北港 日月潭 溪頭 許淑華

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