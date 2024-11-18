台中豐原葫蘆墩公園有蛇 於廁所捕獲30公分、無毒小花浪蛇

台中豐原區葫蘆墩公園為世界花卉博覽會園區之一，今天中午有男子在公園廁所內發現一條30公分小花浪蛇，市府接獲報案後，派遣委外廠商到場捕蛇，幸好無人被咬傷。

台中市政府農業局告訴中央社記者，廁所內捕獲的花浪蛇，長約30公分、無毒，為日間活動的蛇類，成蛇體長約50至60公分，花類蛇有灰黑色、黃褐色、淺灰色及黑色4種顏色，主要棲息於平原、低海拔山區、田間等，捕食蛙類、蝌蚪及魚類維生，屬於攻擊力較弱小型蛇類。

農業局指出，因蛇類喜歡陰暗潮濕環境，雜草叢生處容易有蛇類躲藏，民眾若從事戶外活動或耕作時，建議穿戴防護工具；若看到蛇，不要貿然靠近，應快速離開，多數蛇類不會主動攻擊人，除非遭到意外干擾或刻意激怒。

農業局呼籲，民眾若遇蛇類滋擾，可撥打1999專線通報，由專業人員到場處理。