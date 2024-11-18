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台中市民政局巧扮邱比特 今年25場聯誼最高配對率9成2
台中市政府民政局舉辦單身聯誼，辦出口碑。今年度最終回，帶領52名單身男女在大里康橋河域體驗雙人輕艇，成功促成24對互表心意，配對率突破九成二。
民政局長吳世瑋表示，台中市今年共規劃25場次單身聯誼活動，共1219人參加，成功配對439對，配對率更超過七成二。
吳世瑋說，生活繁忙，單身族無暇拓展交友圈，市府每年策劃豐富多樣的單身聯誼活動，努力牽線讓大家邂逅美好愛情，且自然不尷尬的交友環境，配對率高。
今年度25場次單身聯誼，推出射箭、飛輪運動、理財規劃、一日劇組及卡丁車競速等體驗，明年度持續規劃更多主題式聯誼活動，期盼促成更多良緣。
民政局此次聯誼活動，帶領參加者至康橋河域體驗雙人輕艇，水上輕艇必須兩人合作，運用手臂力道和平衡感控制船身，參加者要互相信任、培養默契，體驗過程中，不少參加者剛開始頻頻打轉，找到節奏後，度過浪漫水上時光。
有意參加者，報名資訊可留意民政局官網https://www.civil.taichung.gov.tw/及臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/civilQ/?locale=zh_TW。
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