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基層農會改選鳴槍開跑！台中兩農會煙硝味濃 登記至22日

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市農業局今起受理農會總幹事侯用登記，22日截止。記者陳秋雲／攝影
台中市農業局今起受理農會總幹事侯用登記，22日截止。記者陳秋雲／攝影

基層農會改選起跑，台中市農業局今受理總幹事候聘人員登記，今天有7個農會7人完成登記，22日截止。本次選舉煙硝味較上屆淡了許多，多數將由現任同額選舉，顯示派系協調有共識，左右下屆地方議員選情。台中以和平與潭子兩區較激烈。

基層農會總幹事候聘登記今天起至11月22日，目前有大雅、潭子、東勢、大里、台中地區農會、大肚、新社等現任農會總幹事完 成登記。

據了解，台中市以潭子區有競爭、和平區則依慣例競爭激烈；梧棲農會總幹事王秝毅辭世，據了解其家族會推下一代參選， 但地方已有共識。

潭子區農會現任總幹事林淑茵尋求連任，農會另一派目前醞釀推內部人士挑戰，上次改選雙方五五波，因挑戰派方的農會代表3席抽籤只中一席，這次可能捲土重來。

和平區農會歷屆都戰況激烈，現任總幹事李順冬與理事長楊淑青結盟，挑戰方則信心滿滿，地方人士剖析，看似激烈但選情穩定。

台中市 農會

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