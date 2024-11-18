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讓失落的角落重新發光 彰化市公所拿下國家最高榮譽服務獎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化公所主辦令人驚艷的百年首見扇庫時裝走秀。資料照／彰化市公所提供
彰化公所主辦令人驚艷的百年首見扇庫時裝走秀。資料照／彰化市公所提供

彰化市公所最近以「扇庫百年孤寂，眾城協力活化展觀光」專案拿下國發會的「政府服務獎」，彰化市長林世賢表示，公所活化扇形車庫周邊、連結彰化後火車站觀光資源，建設扇庫立體停車場，讓停車空間增加7倍，遊客人次也增加一倍以上，希望以有限資源實現無限可能，讓彰化成為國內外關注的亮點城市。

國家發展委員會公布第七屆「政府服務獎」得獎名單，彰化市公所「扇庫百年孤寂．眾城協力活化展觀光」專案經過二階段評選，從142個參賽機關中脫穎而出，榮獲「政府服務獎社會創新共融獎」，也是本屆唯一獲獎的鄉鎮市公所。

林世賢表示，扇形車庫是彰化市的獨特文化地標，承載百年鐵道歷史，卻因管理權責分散長期荒廢，導致環境髒亂、交通混亂、治安死角等問題。彰化市公所以「沒有人、沒有角落該被遺棄」的理念，整合公私資源，經歷501次公文往返，匯聚37個公私單位合作，終於完成多項重大改造計畫。

包括連接扇形車庫與彰化後火車站的人行步道建設「扇步道」，為行人提供安全便利的人行友善通道；將荒廢15年的鐵道園區改造成戶羽機關車園區，提供親子遊憩空間；並重新規劃後站停車場，建設扇庫立體停車場，及增大客車臨停區域，全面改善交通與環境品質。

扇形車庫周邊的改造計劃，也讓遊客人次增長135%，觀光消費產值增加3億元，因減少治安死角，區域毒品犯罪案件數也顯著下降2倍以上。

林世賢說，公所繼獲得法務部廉政署「廉能首獎」、並以鄉鎮市公所之姿首次摘得「國家卓越建設金質獎」後，再次拿下國家最高榮譽的「政府服務獎」，未來會持續推動台鐵舊宿舍群修復工程、爭取將扇庫納入國家級鐵道博物館規劃，讓彰化每個失落的角落重新發光。

榮獲「國家卓越建設獎」的彰化後火車站「扇形車庫停車場」讓該區停車空間增加7倍。圖／彰化市公所提供
榮獲「國家卓越建設獎」的彰化後火車站「扇形車庫停車場」讓該區停車空間增加7倍。圖／彰化市公所提供
慶祝扇形車庫100歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動。資料照／彰化市公所提供
慶祝扇形車庫100歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動。資料照／彰化市公所提供

停車場 彰化 林世賢 火車站 鐵道

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