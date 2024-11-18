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農用無人機應用普及 全台穀倉大縣卻唯一沒無人機考場

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是稻米產量屬一屬二的大縣，無人機應用普及，縣內卻沒無人機考場。圖／教授劉程煒提供
彰化縣是稻米產量屬一屬二的大縣，無人機應用普及，縣內卻沒無人機考場。圖／教授劉程煒提供

近年無人機取代人工噴灑藥物越來越普及，被譽為台灣穀倉的彰化縣是全台唯一沒無人機考照試場的縣市，民眾要考照必須到鄰近縣市；縣政府交通處表示，迄今沒業者申請設置考場。蔡姓農民說，雖說如此，仍希望彰化縣設置方便考照。

彰化縣過去沒民航局核准的無人機考照試場，大多數學員在明道大學智慧暨精緻農業系上完相關課程，就地參加學科和術科考試，考照結果獲民航局認可，但明道大學去年確定退場停招，民航局來函通知不得在明道大學考照，彰化縣因此成為全台唯一沒無人機考照試場的縣市，學員須到台中市、雲林縣考照。

彰化、雲林兩縣的稻米產量競列全台第一，無人機應用在稻田相對比其它蔬果還多，彰化縣沒無人機考照試場讓很多民眾感到不便；蔡姓農民表示，最好能像駕訓班原地練習就原地考照，以前到明道大學上課，就地練習就地考照，現在彰化縣沒考照場地，農民須到鄰近縣市考照，路途較遠，也不熟悉場地，希望恢復設置考照場便利民眾。

彰化縣各公家機關最常使用無人機的是消防局，消防局表示，都到雲林縣考照。縣政府農業處站在方便農民的立場，樂見彰化縣設置無人機考照場。

民航局無人機相關業務的對口單位在縣政府屬於交通處轄理，交通處表示，根據民航局最近來函指出，全台有23處考照場地，但全台平均每月100人考照，現階段不再增設考場，中部地區的操作證測驗量能尚有餘裕，將滾動式檢討供需情形。

民航局 農民

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