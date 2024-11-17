快訊

未見石破茂？APEC領袖合照獨缺他身影 日方曝原因

東北季風來襲！周三前豪雨炸2地 最低溫下探17度時間點曝

12強賽／江坤宇挨觸身球退場無大礙 右手上臂肌肉瘀青先休息

12強棒球賽台澳戰 中市府前直播逾3000民眾熱情加油

中央社／ 台中17日電

世界12強棒球賽B組預賽今天台灣隊迎戰澳洲隊，台中市政府在府前廣場舉辦直播活動，逾3000名民眾前來為台灣隊集氣加油，看到台灣隊得分，現場歡呼叫好聲響徹雲霄。

「2024年世界12強棒球錦標賽」B組預賽今天進行到第5天賽事，地主台灣隊晚上對戰澳洲隊，由於昨天未能力克日本，晚上這場比賽攸關台灣隊能否晉級，熱情的台中球迷紛紛前來府前廣場看直播，一起為台灣隊集氣加油；看到台灣隊得分，現場球迷情緒沸騰，忍不住站起來高聲歡呼叫好。

昨晚北上觀看台日大戰的台中市長盧秀燕白天出席樂成宮正殿重建100週年慶活動時表示，昨晚台灣隊奮戰不懈雖敗猶榮，更重要的是今天、明天還有賽程，希望台灣隊在全國球迷的支持下，能夠贏得進軍東京的機會。她為台灣隊加油，為台灣隊喝采。

晚上也在府前廣場與球迷觀看賽事的台中市運動局代理局長游志祥表示，從晚上6時30分起，熱情球迷陸續前來看比賽，到2局時現場大概已有3000人，大家席地而坐，一起為台灣隊加油，只要今晚贏了，就有機會晉級取得前進東京參賽門票。

球迷廖先生晚上與太太一起帶著小孩前來看比賽，他說，昨天全家也來看比賽，原本擔心小孩子看比賽會無聊，沒想到今晚小孩吵著還要來看比賽，他們就是要為台灣隊加油，對台灣隊抱持贏球信心。

小孩 澳洲

延伸閱讀

世界12強棒球賽開打 新北市府連3天在市民廣場直播賽程

12強賽╱盧秀燕、蔣萬安同框大啖壽司、章魚燒 為中華隊助威

hololive佩可拉談公司方針改變的影響：想做的直播被拒 自己也曾感到不解...

斥資破億元！台中首座「康橋水域訓練中心」今啟用

相關新聞

別忘了！台中11區明晨起停水36小時 設置81處臨時供水站

台灣自來水公司因辦理4項工程，明天上午10時起至19日晚上10時有11區用戶受影響，停水戶數達21萬5021戶、降壓戶數...

影／鹿港馬拉松美食小吃端上補給站 選手大呼吃得好過癮

彰化縣政府舉辦的馬拉松嘉年華第5場「鹿港馬拉松」今天登場，今年更是準備各式現做蚵仔煎、麵線糊、牛排等美食，讓選手們大呼「...

台中綠營辦青年營 何博文：現任官員都從青年營隊起步

民主進步黨台中市黨部11月17日舉辦「Team Taichung青年營」，聚集關心政治的青年，與會講者陣容堅強，包括王義...

南投4鄉鎮幸福巴士2.0上路 全縣開辦得等到後年

南投幅員遼闊，郊區、偏鄉交通不便，縣府推行幸福巴士2.0，已於名間、竹山、鹿谷3鄉鎮試辦，國姓暫由公所與社區合辦，但多數...

羅慧夫顱顏基金會頒獎學金 得獎高中生：要當語言治療師幫助一樣的孩子

羅慧夫顱顏基金會今天下午在台中市舉辦「中部地區顱顏家庭年會暨顱顏獎助學金頒獎」17歲得獎代表廖廷翰說，他雖罹有唇顎裂合併...

南投今年新冠肺炎致死65人 疫苗打氣卻欠佳...衛生局籲快接種

南投縣公費流感、新冠疫苗於10月同步開打，衛生局表示，流感疫苗接種人數逾10.6萬人，新冠疫苗接種人數卻僅有流感的4分之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。