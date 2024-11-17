影／鹿港馬拉松美食小吃端上補給站 選手大呼吃得好過癮

彰化縣政府舉辦的馬拉松嘉年華第5場「鹿港馬拉松」今天登場，今年更是準備各式現做蚵仔煎、麵線糊、牛排等美食，讓選手們大呼「一路吃得好過癮」，彰化縣長王惠美說，鹿港以小吃聞名，所以主辦單位今年特別把小吃美食搬到各補給站，展現地方特色。

鹿港馬拉松今天在王惠美、立委陳秀寶、鎮長許志宏等人與會下為選手鳴槍開跑，有來自15國的近5千名跑者參加。

王惠美說，今年賽事共分為全馬、半馬及10K視障組，首度邀請來自香港失明人體健會的120位跑友及中華視障跑者協會60位跑友一起來公益路跑，也有領跑員從旁協助，看到他們勇敢挑戰自我，期望所有跑者能服困難、實現夢想。

二鹿慢跑協會理事長陳信仲表示，今年在地美食小吃補給站非常豐富，有蚵仔煎、麵線糊、肉包以及海產粥等，今年也新增了「嵩壽獎」，鼓勵年長者參賽，其中全馬最高齡是81歲，21K是83歲，10K是76歲，希望大家不分年齡都能運動健身。