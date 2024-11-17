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別忘了！台中11區明晨起停水36小時 設置81處臨時供水站
台灣自來水公司因辦理4項工程，明天上午10時起至19日晚上10時有11區用戶受影響，停水戶數達21萬5021戶、降壓戶數1萬303戶，影響22萬5324戶，水公司請市民朋友預先儲水備用，並關閉抽水馬達電源，另並設置81處臨時供水站，降低民眾不便。
4項工程分別是「潭子區僑忠國小閥減壓閥改善工程」、「台中市金谷橋1000mmSP送水管改善工程」、「文心路四段與北屯路口閥類改善工程」以及「北平路四段與文昌東十二街處銜接既設∮1350mm管改接工程」。
水公司表示，停水時間36小時，區域包含台中市潭子區、大雅區、北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、南屯區、西屯區及烏日區等。水公司將派遣11台水車巡迴補水，並於今天設置81處臨時取水站供民眾取水使用，視用水需求滾動式調整。
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