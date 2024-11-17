台中綠營辦青年營 何博文：現任官員都從青年營隊起步

民主進步黨台中市黨部11月17日舉辦「Team Taichung青年營」，聚集關心政治的青年，與會講者陣容堅強，包括王義川、卓冠廷等人，吸引大批年輕人參與。

台中市黨部主委許木桂表示，這次活動專為18至40歲的青年設計，隨政局與媒體生態快速變遷，希望透過營隊，讓青年更有信心參與公共事務，為台灣未來注入新動能。

民進黨副秘書長何博文呼籲年輕人積極參與，提醒大家要具備辨識假訊息的能力，協助澄清網路上的謠言。他特別指出，現任民進黨官員都從青年營隊起步，希望大家抓住機會，成為下一代社會領袖。

民進黨發言人卓冠廷以「青年選擇DPP這條路」，分享自己從廣告業到媒體記者、進入政界的心路歷程。他坦言，年輕時對未來充滿迷茫，但對公共事務的熱情，逐步找到自己的方向。他鼓勵年輕人無論面對何種挑戰，都要堅持自己的夢想：「只要找到自己熱愛的事業堅持下去，未來充滿可能。」

立法委員何欣純則對當前立法院朝野對立感到憂慮。她強調，真正的民主應建立在法治與合作之上，並希望青年朋友們能攜手推動台中的美好未來。

民進黨新媒體中心游善閔以「人選之人 • 新時代的文宣幕僚在做什麼？」為題，解析數位媒體時代的政治宣傳策略。他指出，創意內容和數據分析是現代選舉的致勝關鍵，透過社群媒體能有效擴大影響力，將線上聲量轉化為線下動員，「掌握數位工具是現代政治人不可或缺的能力」。

民進黨政策會執行長王義川以「你看的新聞背後的政策關鍵點」剖析政策制定的過程，特別聚焦台中市的政治困境。他指出，台中選民對城市問題如空汙治安與交通等議題極敏感，這些議題常被反對勢力利用，導致民進黨在推動政策上遭遇阻力。王義川強調，未來民進黨應更關注地方需求，融合國際視野，才能贏得選民支持。