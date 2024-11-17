南投4鄉鎮幸福巴士2.0上路 全縣開辦得等到後年

南投幅員遼闊，郊區、偏鄉交通不便，縣府推行幸福巴士2.0，已於名間、竹山、鹿谷3鄉鎮試辦，國姓暫由公所與社區合辦，但多數鄉鎮市仍無相關服務，地方抱怨。縣府表示，將與公所加強推動辦理，最快後年上半年就能全縣開辦上路。

幸福巴士計畫由中央公共運輸計畫專案補助經費，但主要須由各公所與運輸業者經營，路線及班次營運仍受限，為讓更多單位能投入，讓偏鄉交通更彈性多元，南投縣今年導入幸福巴士2.0「噗噗共乘」，可遴選客運、計程車業者或社團營運。

而幸福巴士2.0於今年9月起，陸續在竹山、名間、鹿谷3鄉鎮試辦營運，國姓鄉也由當地公所委託港源社區發展協會於11月啟動辦理，滿足居民就醫、通學、日常採買等交通需求，車資收費則比照公車計費，全票 25 元，半票 13 元。

縣議員張婉慈說，縣府雖進階導入幸福巴士2.0服務，完善偏鄉公共運輸，但目前僅竹山、名間、鹿谷及國姓4鄉鎮辦理，推行速度慢，整體交通窘境仍未解，甚至連在南投市東山里等市郊鄰里也是沒車可搭，交通不便，居民諸多抱怨。