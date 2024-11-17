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羅慧夫顱顏基金會頒獎學金 得獎高中生：願當語言治療師幫一樣的孩子

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
羅慧夫顱顏基金會頒發獎學金給表現優異的顱顏患者學生。圖／羅慧夫顱顏基金會提供
羅慧夫顱顏基金會頒發獎學金給表現優異的顱顏患者學生。圖／羅慧夫顱顏基金會提供

羅慧夫顱顏基金會今天下午在台中市舉辦「中部地區顱顏家庭年會暨顱顏獎助學金頒獎」17歲得獎代表廖廷翰說，他雖罹有唇顎裂合併小耳症，但在基金會鼓勵和協助下，仍能順利學習，並有好成績，未來立志要成為語言治療師，幫助和他一樣的孩子。

廖廷翰也說出自己的心願，表示他和一般人無異，希望「社會別再貼標籤」。另一位得獎代表、19歲的唇裂女孩葉昱廷說，謝謝媽媽從小讓她認識自己的「不完美」讓她有足夠的勇氣去面對社會異樣的眼光。

羅慧夫顱顏基金會說，基金會1989年創立，1996年成立中部分會，服務中部地區的顱顏患者與家庭，至今已服務3320個顱顏患者家庭，其中有495人次接受改變面容醫療補助、2754人次接受經濟補助，改善家庭經濟重擔。

今天有全台166個顱顏家庭、539人參與活動。開場時，由台中分會一群經過語言治療的顱顏孩子組成的「小小說故事劇團」，以演說方式，述說兒童繪本的內容，展現出語言治療的成果。會中還頒發「顱顏獎助學金」給台中60位顱顏青少年，鼓勵他們在學業成績上十分優秀，展現不凡的努力精神。

羅慧夫顱顏基金會說，顱顏孩子雖然在面貌上有些缺損，但他們的智能與常人無異，而且現代的整形技術進步，這些都可以後天改善。因此除了有這些缺陷的小朋友不必自卑，他們的家庭成員也絲毫不必受影響，而應平常心的看待，外界更不應有任何嘲笑或歧視。

活動今在台中軟體區的大里藝術廣場國際演藝廳舉辦，基金會執行長陳依伶感謝中陽集團出借場地並以優惠票價方式，讓大人小孩都可以到藝術廣場的異想新樂園進園玩樂。

得獎代表、19歲的唇裂女孩葉昱廷說，謝謝媽媽從小讓她認識自己的「不完美」讓她有足夠的勇氣去面對社會異樣的眼光。圖／羅慧夫顱顏基金會提供
得獎代表、19歲的唇裂女孩葉昱廷說，謝謝媽媽從小讓她認識自己的「不完美」讓她有足夠的勇氣去面對社會異樣的眼光。圖／羅慧夫顱顏基金會提供
羅慧夫顱顏基金會一群經過語言治療的顱顏孩子組成「小小說故事劇團」，以演說方式，述說兒童繪本的內容，展現出語言治療的成果。圖／羅慧夫顱顏基金會提供
羅慧夫顱顏基金會一群經過語言治療的顱顏孩子組成「小小說故事劇團」，以演說方式，述說兒童繪本的內容，展現出語言治療的成果。圖／羅慧夫顱顏基金會提供
羅慧夫顱顏基金會一群經過語言治療的顱顏孩子組成「小小說故事劇團」，以演說方式，述說兒童繪本的內容，展現出語言治療的成果。圖／羅慧夫顱顏基金會提供
羅慧夫顱顏基金會一群經過語言治療的顱顏孩子組成「小小說故事劇團」，以演說方式，述說兒童繪本的內容，展現出語言治療的成果。圖／羅慧夫顱顏基金會提供

患者 羅慧夫 語言

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