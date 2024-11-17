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台中樂成宮正殿重修百年慶 林右昌、盧秀燕同賀

中央社／ 台中17日電

台中樂成宮今天舉辦正殿重修100週年慶祝活動，民進黨秘書長林右昌、台中市長盧秀燕都到場祝賀，盧秀燕感謝樂成宮捐贈千萬元物資，林右昌則代表總統賴清德前來祝福。

樂成宮創建於1753年，是國定三級古蹟，主祀旱溪媽祖，至今已逾270年，為因應日益增加信眾，延請漳州派名匠陳應彬主持廟宇正殿重建工程，於1924年完成，至今已百週年。

樂成宮董事長何敏誠今天主持正殿重修百週年慶法會大祭典及文史館落成揭牌，會中並捐贈台中市政府救護車、備勤車、復康巴士，盧秀燕、林右昌、立法院副院長江啟臣、內政部政務次長董建宏及民進黨立委何欣純、國民黨立委羅廷瑋等都出席祝賀。

盧秀燕表示，代表市民感謝何敏誠領導的樂成宮，對台中市建設、各項活動、急難救助及教育文化出錢又出力，這次還慷慨解囊新台幣1000萬元，捐贈市府救護車、備勤車及復康巴士，她親自出席表示祝福及感謝。

林右昌指出，他今天代表總統賴清德及民進黨主席賴清德前來向樂成宮致上十二萬分祝福，感謝樂成宮董監事一直以來對台中貢獻很多，今天的捐獻儀式只不過是其中小小一部分，除代表總統祝福感恩，也祝福台中市政發展、市民健康平安、大家心想事成。

何敏誠表示，系列活動今天達最高潮，晚間還有紙風車演出，23日還要頒發獎學金，樂成宮對市政的支持不遺餘力，從沒一個宮廟想到為市政重大建設完成來祈福，樂成宮率先做這個活動。

江啟臣除祝福樂成宮下一個百年更熱鬧外，他接受聯訪被問到美國總統拜登與中國國家主席習近平見面一事時指出，不管北京與華府，都有各自堅持及主張，樂成宮媽祖也給他一個堅持，堅持正視中華民國的存在，自然國泰平安。

林右昌 盧秀燕

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