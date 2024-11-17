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中市地下水管材質未規範？ 水利局：漏管的多是自來水

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員關切地下水管管材，要求市府明文規定拒絕劣材。水利局表示均依據內政部規定。圖／張家銨提供
民進黨台中市議員關切地下水管管材，要求市府明文規定拒絕劣材。水利局表示均依據內政部規定。圖／張家銨提供

不少縣市對管線材質明確規定不得使用塑化劑等材料，台中市議員張家銨說，市政府看不到明文規範下水道工程PVC管材的品質，她擔心不肖業者鑽漏洞，使用便宜「含鉛等重金屬、塑化劑」管材賺取價差暴利，引起公安問題。市府水利局回應，依據內政部規定標準，如議員不放心可以明定。

張家銨說，南投、彰化、台南等，明文規定採用更嚴格的標準，要求工程用PVC管不得驗出塑化劑。台南市政府更研議要求廠商提供切結書，不得驗出鉛、塑化劑。

她說，反觀台中市政府，並未嚴格規範下水道工程PVC管材的品質，將重金屬鉛、塑化劑和管材膠化性列為必要的檢驗項目。放任不肖業者、劣質廠商，使用便宜「含鉛等重金屬、塑化劑」管材賺取價差暴利。

張家銨說，使用劣質管材，對長期用管安全、環境汙染和市民健康安全的隱憂。她要求台中市政府，針對公共工程管材，將「重金屬鉛、塑化劑」列為必要的檢驗項目，嚴格要求廠商提共切結書，另制定相關定期抽驗機制，杜絕不肖廠商。

水利局長范世億說，水利局的工程罕見漏管，目前多是自來水管。如發現廠商違法使用管材，歡迎檢舉。目前市府相關規定根據內政部規定，內政部對於CNS標準內對於管材之材料均明訂須添加良質安定劑、顏料、不得使用塑化劑及含有塑化劑之材料。

根據日本環境廳土壤農藥課的研究報告，若使用劣質PVC管材，一旦管材破損，汙水、鉛和塑化劑就會汙染土壤和地下水，造成天坑，更嚴重者造成土壤流失形成天坑，後果不堪設想。

張家銨認為，水利局應制定相關規範，要求廠商應提供PVC管材無含有鉛及塑化劑之切結書，並全面檢討下水道工程PVC管材的檢驗標準，參考歐盟RoHS檢驗標準來檢驗重金屬，加入塑化劑、鉛含量、管材膠化性等檢驗項目。水利局則回應，願意研議更加完善的規範，保障市民用水安全。

塑化劑 張家銨 水利局

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